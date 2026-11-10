La ensalada fresca que combina peras, roquefort y nueces: fácil, deliciosa y perfecta para el verano.

Cuando las temperaturas empiezan a subir, las ensaladas frescas, livianas y fáciles de preparar ganan protagonismo en la mesa. Y si la idea es salir de las combinaciones tradicionales, existe una receta que sorprende por su equilibrio entre lo dulce, lo salado y lo crocante: la ensalada de peras y roquefort.

Esta preparación combina la suavidad y el dulzor natural de las peras con el sabor intenso del queso azul, la textura de las nueces y la frescura de las hojas verdes. El resultado es una ensalada gourmet que se prepara en pocos minutos, perfecta para un almuerzo liviano, una cena especial o como entrada para compartir.

Además, es una alternativa versátil: se puede preparar con peras frescas o ligeramente caramelizadas, según el gusto de cada persona.

Ensalada de peras y roquefort: los ingredientes para preparar esta receta

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Porciones: 2 abundantes o 4 como entrada.

Ingredientes

2 peras maduras, pero firmes.

100 gramos de queso roquefort o queso azul.

1 taza de rúcula fresca.

1 taza de hojas de espinaca baby o lechuga.

50 gramos de nueces.

1 cucharada de miel (opcional).

1 cucharada de aceite de oliva.

Pimienta negra a gusto.

Para la vinagreta:

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de aceto balsámico.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharadita de miel.

Sal y pimienta a gusto.

Cómo hacer ensalada de peras y roquefort: el paso a paso

1. Preparar las hojas verdes. Lavar bien la rúcula y la espinaca, escurrirlas y colocarlas en una ensaladera amplia.

2. Cortar las peras. Lavarlas y cortarlas en láminas finas, conservando la cáscara si se desea. Para evitar que se oscurezcan, se pueden rociar con unas gotas de limón.

3. Tostar las nueces. Colocarlas en una sartén seca durante dos o tres minutos, a fuego bajo, hasta que desprendan su aroma. Dejarlas enfriar.

4. Incorporar el queso. Desmenuzar el roquefort en pequeños trozos y distribuirlo sobre las hojas verdes.

5. Agregar las peras y las nueces. Acomodar las láminas de pera sobre la ensalada y sumar las nueces tostadas.

6. Preparar el aderezo. Mezclar el aceite de oliva, el aceto balsámico, la mostaza, la miel y una pizca de pimienta hasta conseguir una vinagreta homogénea.

7. Servir. Rociar la ensalada con el aderezo justo antes de llevarla a la mesa para conservar la frescura de las hojas.

El secreto para que la ensalada de peras y roquefort quede todavía más rica

Uno de los mejores trucos para potenciar el sabor de esta receta consiste en dorar ligeramente las peras en una sartén con unas gotas de aceite de oliva y un toque de miel.

Este procedimiento permite que la fruta desarrolle un sabor más intenso y una textura ligeramente caramelizada, que combina especialmente bien con el queso azul.

Otra alternativa es reemplazar las nueces por almendras tostadas o sumar semillas de girasol para aportar un toque crocante.

Para quienes prefieren sabores más suaves, el roquefort puede sustituirse por queso brie, queso de cabra o incluso un queso cremoso firme.

Por qué la combinación de peras, nueces y queso azul es ideal para los días de calor

Además de su sabor, esta ensalada reúne ingredientes que aportan distintos nutrientes. Las peras contienen agua y fibra, mientras que las nueces proporcionan grasas insaturadas y las hojas verdes suman vitaminas y minerales.

El queso azul aporta proteínas y calcio, aunque también contiene cantidades importantes de sodio y grasas saturadas, por lo que conviene utilizarlo en porciones moderadas.

Fresca, colorida y con una presentación elegante, esta ensalada demuestra que no hace falta pasar horas en la cocina para preparar un plato diferente. Una combinación sencilla que puede transformar cualquier comida en una propuesta especial.