La planta que florece casi todo el verano y es ideal para jardines con mucho sol

Resistente, colorida y fácil de cuidar, la gazania es una gran alternativa para los sectores del jardín donde el sol pega durante varias horas. Sus flores aparecen durante los meses cálidos y requiere poco mantenimiento.

Con la llegada de los días más cálidos, es momento de preparar el jardín para los meses de mayor exposición al sol. Y existe una planta que reúne varias de las características más buscadas: florece durante buena parte de la primavera y el verano, soporta muy bien el calor y no necesita cuidados complicados.

Se trata de la gazania (Gazania rigens), una especie ornamental originaria del sur de África que se destaca por sus flores similares a grandes margaritas y por su capacidad para desarrollarse en lugares soleados.

Además, puede cultivarse tanto en canteros como en macetas, por lo que también es una opción para patios, terrazas y balcones.

Gazania: la planta que ama el sol y se llena de flores

Uno de los grandes atractivos de la gazania es su floración. Dependiendo del clima, puede comenzar a florecer durante la primavera y continuar durante buena parte del verano e incluso hasta comienzos del otoño.

Sus flores aparecen en diferentes tonalidades: amarillo, naranja, rojo, rosa, blanco y combinaciones de varios colores.

Tiene, además, una particularidad: las flores suelen abrirse cuando reciben abundante luz solar y pueden cerrarse durante la noche o en jornadas muy nubladas.

Por esta razón, el lugar donde se cultiva es fundamental.

Dónde colocar la gazania para que florezca más

La gazania necesita pleno sol. Lo ideal es ubicarla en un sector donde reciba varias horas de luz directa diariamente.

Si se coloca en un lugar demasiado sombreado, la planta puede sobrevivir, pero su floración será mucho menor.

También necesita un suelo con buen drenaje. El exceso de agua alrededor de las raíces es uno de los problemas que más puede perjudicarla.

Por eso, si se cultiva en maceta, es importante que el recipiente tenga orificios que permitan eliminar rápidamente el agua sobrante.

Cada cuánto hay que regarla

Otra de sus ventajas es que tolera períodos de sequía una vez establecida.

El riego debe ser moderado y conviene esperar a que la superficie de la tierra comience a secarse antes de volver a agregar agua.

Durante jornadas de mucho calor puede necesitar riegos más frecuentes, especialmente si está plantada en una maceta, donde el sustrato pierde humedad más rápidamente.

La regla más importante es evitar el encharcamiento: es preferible un riego profundo y espaciado antes que mantener permanentemente húmeda la tierra.

El pequeño cuidado que ayuda a prolongar la floración

Para mantener la planta atractiva durante más tiempo, conviene retirar periódicamente las flores marchitas y las hojas secas.

Este sencillo mantenimiento mejora su aspecto y puede favorecer la aparición de nuevos botones florales.

En regiones con inviernos suaves, la gazania puede comportarse como una planta perenne. En zonas donde las heladas son fuertes, en cambio, necesita protección durante los meses más fríos o puede cultivarse como una planta de temporada.

Por su resistencia al calor, sus colores intensos y su larga floración, la gazania es una alternativa especialmente interesante para transformar aquellos rincones del jardín donde otras plantas sufren por el exceso de sol.