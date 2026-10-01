Feng Shui para el fin de semana: las 5 cosas que conviene sacar de casa para renovar la energía

El fin de semana puede ser un buen momento para ordenar y renovar algunos espacios del hogar. Según los principios del Feng Shui, hay objetos que pueden favorecer el estancamiento cuando se acumulan o permanecen rotos y sin uso. Qué conviene revisar.

Con más tiempo disponible, el fin de semana suele ser el momento elegido para ordenar, limpiar o cambiar pequeños detalles de la casa. Para el Feng Shui, esta tarea también tiene un significado simbólico: desprenderse de aquello que ya no cumple una función permite favorecer la circulación del chi, nombre que esta filosofía tradicional china le da a la energía vital.

No hace falta reorganizar toda la vivienda. Una recorrida por los ambientes y unos pocos cambios pueden ser suficientes para generar una sensación de mayor orden, amplitud y renovación.

1. Objetos rotos que siguen guardados

Tazas partidas, relojes que dejaron de funcionar, adornos quebrados o electrodomésticos esperando una reparación desde hace meses.

Según el Feng Shui, conservar objetos deteriorados puede representar asuntos pendientes o energía estancada. La recomendación es sencilla: repararlos si realmente se van a utilizar o descartarlos.

2. Ropa que ya no usamos

El placard es otro de los lugares donde suele acumularse más de lo necesario. Prendas que no usamos desde hace años, zapatos incómodos o ropa que ya no representa nuestro estilo ocupan espacio.

El fin de semana puede aprovecharse para hacer una selección y donar, regalar o vender aquello que todavía se encuentra en buenas condiciones.

3. Plantas secas o muy deterioradas

Las plantas tienen una presencia importante dentro del Feng Shui porque se relacionan simbólicamente con el crecimiento y la vitalidad.

Por eso, conviene retirar hojas secas, revisar aquellas especies que necesitan cuidados y reemplazar las plantas que ya no pueden recuperarse.

4. Papeles y objetos acumulados en la entrada

La puerta principal es considerada uno de los sectores importantes de la vivienda porque representa simbólicamente el ingreso de la energía al hogar.

Bolsas, cajas, correspondencia vieja, zapatos amontonados o muebles que dificultan el paso pueden generar una sensación de bloqueo. Despejar la entrada es uno de los cambios más simples para hacer durante el fin de semana.

5. Cosas que generan recuerdos negativos

No todo el desorden es visible. También puede haber fotografías, regalos o recuerdos que permanecen guardados aunque provoquen malestar.

Desde una mirada simbólica del Feng Shui, desprenderse de determinados objetos puede acompañar el cierre de etapas. No es necesario tirar todo: se puede guardar aquello que todavía se desea conservar fuera de los espacios de uso cotidiano.

Feng Shui: un ejercicio sencillo para hacer este fin de semana

Una forma práctica de empezar consiste en elegir un solo ambiente de la casa y dedicarle unos minutos. Abrir las ventanas, retirar lo que está roto, ordenar superficies y dejar libre el paso.

La idea no es buscar una casa perfecta, sino crear espacios más despejados y agradables. En el Feng Shui, el orden y la circulación son dos conceptos centrales para favorecer una sensación de equilibrio dentro del hogar.

Como ocurre con otras prácticas tradicionales, estas recomendaciones pertenecen al terreno del Feng Shui y no cuentan con evidencia científica que demuestre que puedan modificar la suerte, la salud o la prosperidad. Sin embargo, ordenar, limpiar y reducir la acumulación sí puede contribuir a que un ambiente resulte más cómodo y funcional.