Franco Colapinto negó una interna en Alpine y defendió a los hinchas argentinos: «Siempre se apunta contra ellos»

El piloto argentino tuvo una mañana intensa con los medios de comunicación en Malasia.

El bombardeo de preguntas al argentino Franco Colapinto en su llegada al circuito de Sepang, sede del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, además de todo lo concerniente al incidente en Bakú y los dichos de Lando Norris, también incluyó los siguientes tópicos: el odio en redes sociales y la supuesta interna dentro de Alpine.

En cuanto al primer punto, Colapinto destaca algo importante y que debía hacerse público. El acoso en redes no es algo propio y característico de la afición argentina, sino una problemática mundial y existente previo a su llegada a la máxima.

De hecho, tras el error cometido el pasado sábado en Azerbaiyán, el propio piloto de Alpine fue víctima de esos odiadores virtuales en las distintas redes sociales.

Together again 🤜🤛 pic.twitter.com/MJpsNEg1O9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 1, 2026

“Mi mensaje siempre es el mismo. A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar al escribir desde el teclado. Todos somos muy sensibles, somos humanos. No es fácil para nosotros cuando recibimos este tipo de cosas«, remarcó el pilarense.

Y continuó: «Creo que siempre se apunta a los argentinos. Creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos. Estoy completamente de acuerdo. No viene solamente de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados».

¿Cómo frenarlo? Difícil. Pero Colapinto, como los demás protagonistas de la máxima, insisten en predicar a través del mensaje y el llamado a consciencia social.

«No sé si no lo estamos viendo. Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso. Quiero decir, está bien. Sobre todo porque no miro demasiado las redes sociales. No entro en ellas. Pero sé que afecta a mucha gente. Y a muchos pilotos y muchos deportistas más que a mí. Espero que mejore«, admitió hoy temprano en Malasia.

No hubo sanción interna

Más allá de las duras declaraciones de Flavio Briatore, mandamás de Alpine, que luego del GP de Azerbaiyán donde dejó a entrever que se tomarían medidas severas, Colapinto aseguró ante la prensa que no existió sanción de ningún tipo hacia él dentro de la estructura.

“No es cierto, no hubo sanción. Fui enseguida a trabajar a la fábrica el mismo lunes por la mañana y nuestros planes de futuro nunca cambiaron. Lo hemos arreglado internamente y todos han sido muy comprensivos conmigo.”, expresó Colapinto.

El argentino dio vuelta la página y rápidamente se enfocó en el desafío venidero: el Gran Premio de Bahréin a disputarse, desde la madrugada argentina de viernes, en el circuito de Sepang. Será la primera vez del pilarense en dicho trazado, por lo que deberá aprovechar al máximo cada salida a pista.