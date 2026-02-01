Cómo hacer budín de vainilla sin gluten que quede alto, húmedo y perfecto

El budín de vainilla es un clásico de la repostería casera que atraviesa generaciones. En su versión sin gluten, se convierte en una alternativa fundamental para que las personas celíacas también puedan disfrutar de una preparación húmeda, esponjosa y llena de aroma.

Esta receta pone el foco en la técnica del batido y en el correcto manejo de los ingredientes para lograr una textura liviana, con el plus de las ralladuras cítricas que realzan el perfume de la vainilla.

Ingredientes

225 g de manteca

275 g de azúcar

6 huevos frescos

1 cucharada de esencia de vainilla

350 g de premezcla sin gluten

10 g de polvo para hornear

Ralladura de ½ naranja y ½ limón



200 ml de leche

Paso a paso

Enmantecar y espolvorear con premezcla sin gluten un molde de 24 cm.

Batir a punto blanco la manteca con el azúcar, las ralladuras, la vainilla, la sal y la leche.

Añadir los huevos y continuar batiendo hasta integrar.

Tamizar la premezcla.

Incorporarla en forma envolvente, sin batir.

Volcar en el molde.

Cocinar en horno precalentado a 190°C durante 30 a 35 minutos.

Retirar, desmoldar y dejar enfriar sobre rejilla.

Claves técnicas que hacen la diferencia