Cómo hacer budín de vainilla sin gluten que quede alto, húmedo y perfecto
Una receta sin gluten que demuestra que la técnica es tan importante como los ingredientes para lograr un budín alto, húmedo y lleno de aroma.
El budín de vainilla es un clásico de la repostería casera que atraviesa generaciones. En su versión sin gluten, se convierte en una alternativa fundamental para que las personas celíacas también puedan disfrutar de una preparación húmeda, esponjosa y llena de aroma.
Esta receta pone el foco en la técnica del batido y en el correcto manejo de los ingredientes para lograr una textura liviana, con el plus de las ralladuras cítricas que realzan el perfume de la vainilla.
Ingredientes
- 225 g de manteca
- 275 g de azúcar
- 6 huevos frescos
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 350 g de premezcla sin gluten
- 10 g de polvo para hornear
- Ralladura de ½ naranja y ½ limón
- 200 ml de leche
Paso a paso
- Enmantecar y espolvorear con premezcla sin gluten un molde de 24 cm.
- Batir a punto blanco la manteca con el azúcar, las ralladuras, la vainilla, la sal y la leche.
- Añadir los huevos y continuar batiendo hasta integrar.
- Tamizar la premezcla.
- Incorporarla en forma envolvente, sin batir.
- Volcar en el molde.
- Cocinar en horno precalentado a 190°C durante 30 a 35 minutos.
- Retirar, desmoldar y dejar enfriar sobre rejilla.
Claves técnicas que hacen la diferencia
- Batido punto blanco: se alcanza cuando la preparación pierde su brillo, se vuelve espumosa y duplica su volumen inicial.
- No confundir: no es la espuma inicial que aparece al comenzar a batir. Ese paso todavía no incorpora suficiente aire.
- Incorporación envolvente: la premezcla no se bate, se integra suavemente para no perder el aire logrado.
- Molde correctamente preparado: enmantecado y espolvoreado con premezcla sin gluten para evitar adherencias.
