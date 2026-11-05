Lirio de la paz: la planta que estudió la NASA y que puede transformar tu dormitorio con pocos cuidados

Hay plantas que tienen la capacidad de transformar por completo un ambiente, y el lirio de la paz es una de ellas. Con sus hojas verdes brillantes y sus delicadas flores blancas, esta especie se convirtió en una de las favoritas para decorar dormitorios, livings y espacios de descanso. Además de su atractivo ornamental, fue incluida en investigaciones de la NASA sobre la calidad del aire en ambientes cerrados.

Según una publicación difundida por MSN, el lirio de la paz es una de las plantas que más interés despiertan por su relación con el bienestar y su posible capacidad para absorber determinados contaminantes del aire. Su nombre científico es Spathiphyllum, y su popularidad también se explica por su facilidad de mantenimiento y su capacidad de adaptarse a distintos rincones de la casa.

Lirio de la paz: qué descubrió la NASA sobre esta planta de interior

Durante la década de 1980, la NASA investigó diferentes especies vegetales para analizar su capacidad de absorber sustancias presentes en el aire de espacios cerrados.

Entre las plantas estudiadas se encontraba el lirio de la paz, que mostró capacidad para reducir ciertos compuestos químicos, como el benceno y el formaldehído, en condiciones experimentales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos resultados se obtuvieron en ambientes controlados de laboratorio. Investigaciones posteriores señalaron que una cantidad habitual de plantas domésticas no alcanza para purificar significativamente el aire de una vivienda.

Por eso, aunque el lirio de la paz puede ser una excelente incorporación a la decoración, no reemplaza la ventilación ni otras medidas para mantener una buena calidad del aire.

Por qué el lirio de la paz es ideal para decorar dormitorios y livings

Uno de sus principales atractivos es su apariencia elegante y natural. Sus hojas alargadas, de un verde intenso, contrastan con las estructuras blancas que rodean sus pequeñas flores.

Esta combinación permite incorporarlo fácilmente en ambientes de diferentes estilos, desde espacios minimalistas hasta dormitorios de inspiración natural o rincones de lectura.

Además, el contacto visual con plantas y elementos naturales puede favorecer una sensación de calma y bienestar, aunque no está demostrado que tener un lirio de la paz en el dormitorio reduzca por sí solo el estrés o mejore la calidad del sueño.

Otra de sus ventajas es que no necesita recibir sol directo, por lo que puede colocarse en interiores con buena iluminación indirecta.

Cómo cuidar el lirio de la paz para que crezca saludable y florezca

Aunque es una planta relativamente sencilla de mantener, necesita algunas condiciones básicas para desarrollarse correctamente.

Luz: prefiere ambientes luminosos, pero sin exposición directa al sol intenso, que puede quemar sus hojas.

prefiere ambientes luminosos, pero sin exposición directa al sol intenso, que puede quemar sus hojas. Riego: conviene regar cuando la capa superficial del sustrato comienza a secarse, evitando que las raíces permanezcan encharcadas.

conviene regar cuando la capa superficial del sustrato comienza a secarse, evitando que las raíces permanezcan encharcadas. Humedad: agradece los ambientes con cierta humedad ambiental, especialmente durante los meses más secos.

agradece los ambientes con cierta humedad ambiental, especialmente durante los meses más secos. Temperatura: se desarrolla mejor en interiores templados, lejos de corrientes de aire frío.

se desarrolla mejor en interiores templados, lejos de corrientes de aire frío. Maceta: necesita buen drenaje para evitar la acumulación de agua.

necesita buen drenaje para evitar la acumulación de agua. Limpieza: retirar suavemente el polvo de las hojas ayuda a mantenerlas en buenas condiciones.

Un detalle importante es que sus hojas pueden inclinarse cuando necesita agua, aunque también pueden marchitarse por exceso de riego. Por eso, antes de agregar agua, siempre conviene revisar la humedad de la tierra.

Dónde colocar el lirio de la paz dentro de casa

El lirio de la paz puede adaptarse a distintos espacios, siempre que reciba luz indirecta y se encuentre protegido de temperaturas extremas.

En el dormitorio, queda especialmente bien sobre un soporte bajo o en una maceta decorativa cerca de una ventana con cortinas livianas.

En el living, puede utilizarse para dar vida a un rincón vacío o acompañar muebles de madera y fibras naturales.

También funciona en espacios de trabajo, donde aporta vegetación sin requerir una exposición solar intensa.

Eso sí: el lirio de la paz es tóxico si se ingiere, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de mascotas y niños pequeños.

El secreto para que el lirio de la paz tenga flores blancas durante más tiempo

Una de las consultas más frecuentes entre quienes tienen esta planta es por qué deja de florecer.

En muchos casos, el problema está relacionado con la falta de luz. Aunque tolera ambientes poco iluminados, necesita suficiente claridad indirecta para favorecer la floración.

También es importante evitar el exceso de agua, retirar las flores marchitas y utilizar un sustrato que permita el drenaje.

Con estos cuidados, el lirio de la paz puede convertirse en una de las plantas más vistosas del hogar, aportando frescura, elegancia y una conexión cotidiana con la naturaleza.