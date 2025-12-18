Los mejores cinco villancicos o canciones navideñas, según la inteligencia artificial

Hacer un Top 5 de canciones navideñas es un desafío, porque la música de esta época se divide entre los clásicos religiosos, los himnos de «crooners» de los años 50 y los éxitos del pop moderno.

La herramienta de inteligencia artificial Gemini armó un listado con las 5 mejores. Para eso se basó en su impacto cultural, calidad musical y esa capacidad única de «ponerte en clima» apenas suenan los primeros acordes.

El ranking de canciones navideñas según la inteligencia artificial

1. «All I Want for Christmas Is You» – Mariah Carey (1994)

Es, sin dudas, la reina moderna de la Navidad. Logró lo que parecía imposible: meter un tema contemporáneo en el canon de los clásicos eternos. Es alegre, tiene una producción impecable que recuerda al sonido de Phil Spector de los 60 y la voz de Mariah en su esplendor. Es la canción que marca el inicio oficial de la temporada.

2. «White Christmas» – Bing Crosby (1942)

En el extremo opuesto está esta pieza de nostalgia pura. Es la canción más vendida de la historia. Su melodía es melancólica y reconfortante a la vez; captura ese deseo de paz y tradición. Escucharla es como mirar caer la nieve a través de una ventana empañada, incluso si estás en pleno verano en el hemisferio sur.

3. «Last Christmas» – Wham! (1984)

George Michael escribió esta joya que, curiosamente, es una canción de desamor, pero con una instrumentación tan navideña que se volvió indispensable. Tiene ese brillo sintético de los 80 que hoy suena vintage y cool. Es imposible no tararear el estribillo.__IP__

4. «The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)» – Nat King Cole (1946)

Para muchos, esta es la interpretación definitiva de la Navidad. La voz aterciopelada de Nat King Cole junto con el arreglo de cuerdas crea una atmósfera de hogar y calidez absoluta. Es una canción elegante que nunca pasa de moda.

5. «Feliz Navidad» – José Feliciano (1970)

No puede faltar el toque latino que conquistó al mundo entero. Es simple, efectiva y bilingüe. Su ritmo de guitarra acústica y el mensaje directo de buenos deseos la convierten en la canción más inclusiva y celebrada en todas las latitudes.

Menciones especiales:

«Santa Claus Is Comin’ to Town» (versión de Bruce Springsteen para algo más rockero).

«Fairytale of New York» de The Pogues (para quienes prefieren una Navidad un poco más cruda y folk).

«Noche de Paz», el villancico más perfecto jamás escrito desde el punto de vista melódico.

NA