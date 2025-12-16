ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Tendencias

Qué planta poner al lado del árbol de Navidad para atraer fortuna a tu casa en 2026

Según la holística y el Feng Shuí, ubicar esta planta cerca del árbolito de navidad atrae riqueza, fortuna y abundancia.

Redacción

Por Redacción

Arbol de navidad.

Arbol de navidad.

A la hora de armar el árbol de Navidad, se tienen en cuenta detalles de adornos y decoración. Sin embargo, hay uno clave que muchos pasan por alto, pero que puede atraer buena suerte al hogar: poner una planta al lado, pero no cualquiera, sino una en específica. 

Se trata del árbol de jade, conocida por su simbolismo de prosperidad y buena fortuna. 

Por qué hay que poner el árbol de jade al lado del arbolito 

El árbol de jade, es famosa en el Feng Shui y en diversas tradiciones como un símbolo de abundancia y estabilidad financiera. Según las creencias, tenerla cerca de un espacio central como el árbol de Navidad ayuda a atraer energía positiva, prosperidad y buenas oportunidades para el año que empieza. 

Su forma redondeada y su color verde intenso representan crecimiento continuo, lo cual es perfecto para el cierre del año y el inicio de uno nuevo. 

Beneficios de poner el árbol de jade en ese lugar 

  • Atrae buena suerte y prosperidad durante el nuevo año. 
  • Se cree que fomenta la estabilidad económica y el éxito. 
  • Su simbolismo está vinculado con la felicidad y el bienestar familiar. 
  • Purifica el ambiente, mejorando la energía de la casa durante las celebraciones. 

Temas

Árbol de Navidad

Feng Shui

fortuna

Ritual de abundancia

A la hora de armar el árbol de Navidad, se tienen en cuenta detalles de adornos y decoración. Sin embargo, hay uno clave que muchos pasan por alto, pero que puede atraer buena suerte al hogar: poner una planta al lado, pero no cualquiera, sino una en específica. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios