Qué planta poner al lado del árbol de Navidad para atraer fortuna a tu casa en 2026
Según la holística y el Feng Shuí, ubicar esta planta cerca del árbolito de navidad atrae riqueza, fortuna y abundancia.
A la hora de armar el árbol de Navidad, se tienen en cuenta detalles de adornos y decoración. Sin embargo, hay uno clave que muchos pasan por alto, pero que puede atraer buena suerte al hogar: poner una planta al lado, pero no cualquiera, sino una en específica.
Se trata del árbol de jade, conocida por su simbolismo de prosperidad y buena fortuna.
Por qué hay que poner el árbol de jade al lado del arbolito
El árbol de jade, es famosa en el Feng Shui y en diversas tradiciones como un símbolo de abundancia y estabilidad financiera. Según las creencias, tenerla cerca de un espacio central como el árbol de Navidad ayuda a atraer energía positiva, prosperidad y buenas oportunidades para el año que empieza.
Su forma redondeada y su color verde intenso representan crecimiento continuo, lo cual es perfecto para el cierre del año y el inicio de uno nuevo.
Beneficios de poner el árbol de jade en ese lugar
- Atrae buena suerte y prosperidad durante el nuevo año.
- Se cree que fomenta la estabilidad económica y el éxito.
- Su simbolismo está vinculado con la felicidad y el bienestar familiar.
- Purifica el ambiente, mejorando la energía de la casa durante las celebraciones.
