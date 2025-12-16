Qué planta poner al lado del árbol de Navidad para atraer fortuna a tu casa en 2026

A la hora de armar el árbol de Navidad, se tienen en cuenta detalles de adornos y decoración. Sin embargo, hay uno clave que muchos pasan por alto, pero que puede atraer buena suerte al hogar: poner una planta al lado, pero no cualquiera, sino una en específica.

Se trata del árbol de jade, conocida por su simbolismo de prosperidad y buena fortuna.

Por qué hay que poner el árbol de jade al lado del arbolito

El árbol de jade, es famosa en el Feng Shui y en diversas tradiciones como un símbolo de abundancia y estabilidad financiera. Según las creencias, tenerla cerca de un espacio central como el árbol de Navidad ayuda a atraer energía positiva, prosperidad y buenas oportunidades para el año que empieza.

Su forma redondeada y su color verde intenso representan crecimiento continuo, lo cual es perfecto para el cierre del año y el inicio de uno nuevo.

Beneficios de poner el árbol de jade en ese lugar

Atrae buena suerte y prosperidad durante el nuevo año.

Se cree que fomenta la estabilidad económica y el éxito.

Su simbolismo está vinculado con la felicidad y el bienestar familiar.