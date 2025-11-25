Elixir rojo: la bebida refrescante ideal para combatir el calor este verano

Durante una ola de calor, beber agua a veces no es suficiente. El cuerpo pierde sales minerales a través de la transpiración y necesita recuperarlas rápidamente para evitar la fatiga y el dolor de cabeza. El error más común es recurrir a bebidas deportivas comerciales o gaseosas, cuyo alto contenido de azúcar termina generando más sed.

La tendencia en gastronomía saludable para este verano 2026 es el retorno a lo natural: las «aguas frescas«. Pero no hablamos de simples jugos, sino de infusiones en frío que combinan frutas de alto contenido hídrico con hierbas aromáticas.

Hoy te traemos la receta definitiva para acompañar tus cenas de verano: agua fresca de sandía, lima y albahaca. Una bebida que funciona como un suero natural, es baja en calorías y tiene un sabor tan sofisticado que parece un cóctel de autor.

El elixir rojo para combatir el calor: ¿por qué esta combinación es oro líquido?

Sandía (92% agua): es rica en L-citrulina, un aminoácido que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, ideal cuando el calor nos hace sentir «hinchados».

Lima: aporta vitamina C y un punto de acidez que estimula la salivación, refrescando la boca al instante.

Albahaca: a diferencia de la menta (que es más común), la albahaca aporta un perfil aromático más herbal y elegante, además de tener propiedades antiinflamatorias.

El elixir rojo para combatir el calor: ingredientes para una jarra de 1 litro

Base: 4 tazas de sandía en cubos (sin semillas, preferiblemente fría de heladera).

Líquido: 2 tazas de agua filtrada o agua de coco (para un extra de potasio).

Acidez: jugo de 2 limas grandes.

Aroma: 1 rama generosa de albahaca fresca (o menta, si prefieres lo clásico).

Hielo: mucho, preferiblemente en cubos grandes para que no se agüe rápido.

El elixir rojo para combatir el calor: preparación en 3 pasos

Licuado inteligente.

Colocá la sandía y el agua en la licuadora.

Procesá hasta obtener un líquido homogéneo.

Tip de experto: No cueles la mezcla si querés conservar la fibra. Si preferís una textura más líquida tipo «drink», pasala por un tamiz fino.

Macerado aromático.

En el fondo de la jarra, colocá las hojas de albahaca y presionalas suavemente con una cuchara de madera (sin romperlas) para que liberen sus aceites esenciales.

Incorporá el jugo de lima sobre ellas.

Fusión y servicio.