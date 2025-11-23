Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras

Comer rico, variado y saludable es posible sin complicarse demasiado en la cocina. Para quienes buscan planificar sus comidas y mantener una alimentación equilibrada, presentamos un menú semanal con carnes, legumbres y verduras, ideal para organizar las compras, ahorrar tiempo y evitar caer en opciones poco nutritivas durante la semana.

Este plan combina proteínas magras, verduras de temporada, platos sabrosos y preparaciones fáciles de resolver, incluso con poco tiempo.

Menú semanal saludable

Lunes

Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias

Pollo al horno con papas y zanahorias Cena: Ensalada mediterránea con garbanzos, tomate, pepino, aceitunas y oliva

Martes

Almuerzo: Milanesas de carne al horno con ensalada verde

Milanesas de carne al horno con ensalada verde Cena: Crema de calabaza casera con tostadas integrales

Miércoles

Almuerzo: Estofado de lentejas con verduras

Estofado de lentejas con verduras Cena: Tortilla de espinaca y cebolla

Jueves

Almuerzo: Hamburguesas caseras de pollo con puré mixto

Hamburguesas caseras de pollo con puré mixto Cena: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, morrón y huevo

Viernes

Almuerzo: Filet de pescado a la plancha con ensalada de repollo y zanahoria

Filet de pescado a la plancha con ensalada de repollo y zanahoria Cena: Fideos con salsa de tomate casera y albahaca

Sábado

Almuerzo: Tacos de carne salteada con verduras

Tacos de carne salteada con verduras Cena: Soufflé de verduras (espinaca, brócoli o calabaza)

Domingo

Almuerzo: Pollo a la parrilla con ensalada completa

Pollo a la parrilla con ensalada completa Cena: Guiso de porotos con verduras

Un menú pensado para comer bien sin complicaciones

Este plan semanal está diseñado para:

Aportar proteínas de buena calidad a través de carnes magras, pescado y huevos.

a través de carnes magras, pescado y huevos. Incluir legumbres como garbanzos, lentejas y porotos , fundamentales para la fibra, minerales y saciedad.

, fundamentales para la fibra, minerales y saciedad. Garantizar el consumo variado de verduras en almuerzos y cenas .

. Alternar recetas rápidas con otras que pueden prepararse en cantidad y guardar para varios días.

Organizar las comidas con anticipación no solo permite comer mejor, sino también evitar gastos innecesarios y reducir el desperdicio de alimentos.

Una semana saludable, casera y con platos llenos de sabor es posible con un poco de planificación y buena combinación de ingredientes.