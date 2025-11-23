SUSCRIBITE
Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras

Un menú que contiene platos llenos de sabor que se pueden lograr con un poco de planificación y una buena combinación de ingredientes.

Menú semanal saludable.

Comer rico, variado y saludable es posible sin complicarse demasiado en la cocina. Para quienes buscan planificar sus comidas y mantener una alimentación equilibrada, presentamos un menú semanal con carnes, legumbres y verduras, ideal para organizar las compras, ahorrar tiempo y evitar caer en opciones poco nutritivas durante la semana.

Este plan combina proteínas magras, verduras de temporada, platos sabrosos y preparaciones fáciles de resolver, incluso con poco tiempo.

Menú semanal saludable

Lunes

  • Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias
  • Cena: Ensalada mediterránea con garbanzos, tomate, pepino, aceitunas y oliva

Martes

  • Almuerzo: Milanesas de carne al horno con ensalada verde
  • Cena: Crema de calabaza casera con tostadas integrales

Miércoles

  • Almuerzo: Estofado de lentejas con verduras
  • Cena: Tortilla de espinaca y cebolla

Jueves

  • Almuerzo: Hamburguesas caseras de pollo con puré mixto
  • Cena: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, morrón y huevo

Viernes

  • Almuerzo: Filet de pescado a la plancha con ensalada de repollo y zanahoria
  • Cena: Fideos con salsa de tomate casera y albahaca

Sábado

  • Almuerzo: Tacos de carne salteada con verduras
  • Cena: Soufflé de verduras (espinaca, brócoli o calabaza)

Domingo

  • Almuerzo: Pollo a la parrilla con ensalada completa
  • Cena: Guiso de porotos con verduras

Un menú pensado para comer bien sin complicaciones

Este plan semanal está diseñado para:

  • Aportar proteínas de buena calidad a través de carnes magras, pescado y huevos.
  • Incluir legumbres como garbanzos, lentejas y porotos, fundamentales para la fibra, minerales y saciedad.
  • Garantizar el consumo variado de verduras en almuerzos y cenas.
  • Alternar recetas rápidas con otras que pueden prepararse en cantidad y guardar para varios días.

Organizar las comidas con anticipación no solo permite comer mejor, sino también evitar gastos innecesarios y reducir el desperdicio de alimentos.

Una semana saludable, casera y con platos llenos de sabor es posible con un poco de planificación y buena combinación de ingredientes.


