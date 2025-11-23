Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras
Comer rico, variado y saludable es posible sin complicarse demasiado en la cocina. Para quienes buscan planificar sus comidas y mantener una alimentación equilibrada, presentamos un menú semanal con carnes, legumbres y verduras, ideal para organizar las compras, ahorrar tiempo y evitar caer en opciones poco nutritivas durante la semana.
Este plan combina proteínas magras, verduras de temporada, platos sabrosos y preparaciones fáciles de resolver, incluso con poco tiempo.
Menú semanal saludable
Lunes
- Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias
- Cena: Ensalada mediterránea con garbanzos, tomate, pepino, aceitunas y oliva
Martes
- Almuerzo: Milanesas de carne al horno con ensalada verde
- Cena: Crema de calabaza casera con tostadas integrales
Miércoles
- Almuerzo: Estofado de lentejas con verduras
- Cena: Tortilla de espinaca y cebolla
Jueves
- Almuerzo: Hamburguesas caseras de pollo con puré mixto
- Cena: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, morrón y huevo
Viernes
- Almuerzo: Filet de pescado a la plancha con ensalada de repollo y zanahoria
- Cena: Fideos con salsa de tomate casera y albahaca
Sábado
- Almuerzo: Tacos de carne salteada con verduras
- Cena: Soufflé de verduras (espinaca, brócoli o calabaza)
Domingo
- Almuerzo: Pollo a la parrilla con ensalada completa
- Cena: Guiso de porotos con verduras
Un menú pensado para comer bien sin complicaciones
Este plan semanal está diseñado para:
- Aportar proteínas de buena calidad a través de carnes magras, pescado y huevos.
- Incluir legumbres como garbanzos, lentejas y porotos, fundamentales para la fibra, minerales y saciedad.
- Garantizar el consumo variado de verduras en almuerzos y cenas.
- Alternar recetas rápidas con otras que pueden prepararse en cantidad y guardar para varios días.
Organizar las comidas con anticipación no solo permite comer mejor, sino también evitar gastos innecesarios y reducir el desperdicio de alimentos.
Una semana saludable, casera y con platos llenos de sabor es posible con un poco de planificación y buena combinación de ingredientes.
