Tartar de atún y mango: la cena ligera ideal para combatir la ola de calor

Cuando el termómetro no da tregua y la ola de calor se instala, la idea de encender una hornalla o el horno se vuelve una misión imposible. Sin embargo, comer sándwiches o pedir delivery no siempre es la mejor estrategia si buscamos mantener una alimentación equilibrada.

Para estas noches tropicales, la clave está en ingredientes que aporten hidratación, frescura y proteínas de calidad. ¿La solución? Un tartar de atún rojo con mango y palta. A diferencia de los clásicos wraps, este plato elimina las harinas refinadas y se centra en grasas saludables que te dejarán satisfecho pero ligero antes de dormir.

A continuación, el paso a paso de esta receta saludable sin horno que te hará sentir como en el mejor restaurante de la costa, pero en la comodidad de tu casa.

Receta de tartar de atún y mango: ¿por qué esta es la mejor cena para los días de calor?

Más allá de su sabor, este plato es una bomba nutricional estratégica para el verano 2026:

el mango y el pepino aportan gran cantidad de agua. Digestión ligera: al ser pescado crudo (marinado) y vegetales, el cuerpo no necesita elevar su temperatura interna para digerirlo pesadamente, lo que ayuda a conciliar mejor el sueño.

Receta de tartar de atún y mango: ingredientes

La calidad del producto es vital en esta receta. Asegurate de que el pescado haya sido congelado previamente (al menos 48hs) para evitar riesgos, o utilizá lomos de atún de alta calidad aptos para consumo en crudo.

300g de atún rojo fresco (puedes sustituir por salmón rosado o incluso cubos de tofu firme para una versión vegetariana). Frescura: 1 mango maduro pero firme.

Jugo de 1 lima y 1 cucharada de salsa de soja baja en sodio. Opcional: semillas de sésamo tostado y unas gotas de aceite de sésamo.

Receta de tartar de atún y mango: paso a paso, cómo prepararlo en 15 minutos

El corte es la clave.

El secreto de un buen tartar no es la cocción, sino el cuchillo: cortá el atún en cubos pequeños y uniformes (de aproximadamente 1 cm).

Hacé lo mismo con el mango y la palta.

El objetivo es que en cada bocado puedas probar los tres sabores simultáneamente.

El marinado express.

En un bowl (preferiblemente de vidrio sobre otro bowl con hielo para mantener la cadena de frío), mezclá el atún con la cebolla morada, la soja, el aceite de sésamo y la mitad del jugo de lima.

Ojo: no lo dejes macerar más de 5 minutos antes de servir, ya que el ácido de la lima «cocinará» el pescado y perderá su textura sedosa.

El montaje.

Incorpora el mango y la palta al final con movimientos envolventes para que la palta no se deshaga.

Rectifica de sal si es necesario (la soja ya aporta bastante).

Emplatado de experto.

Si tienes un molde circular de emplatar, usalo para darle altura en el centro del plato. Si no, servilo en un bowl pequeño.

Decorá con las semillas de sésamo y acompañá con unas tostadas de arroz o crackers integrales si necesitas un toque crujiente extra.

Receta de tartar de atún y mango: tip opcional

Si no sos fanático del pescado crudo, podés realizar esta misma receta utilizando lentejas cocidas frías o garbanzos.

La combinación con el mango y la vinagreta cítrica queda igual de espectacular y refrescante.