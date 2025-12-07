ESCUCHÁ RN RADIO
Menú semanal saludable de verano: combinación de carnes, verduras y legumbres

Combinación de carnes magras, una gran variedad de verduras y legumbres, aportando energía sin resignar sabor.

Con la llegada del verano, las comidas frescas, livianas y nutritivas vuelven a ser las protagonistas en la mesa. Para ayudar a organizar la alimentación y mantener una dieta equilibrada, este un menú semanal saludable que combina carnes magras, una gran variedad de verduras y legumbres, aportando energía sin resignar sabor.

Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable de verano

Lunes

  • Almuerzo: Ensalada de pollo grillado con espinaca, tomate cherry, pepino y aderezo de yogur.
  • Cena: Guiso liviano de lentejas con zanahoria, morrón y cebolla.

Martes

  • Almuerzo: Filet de merluza al limón con puré de calabaza.
  • Cena: Ensalada mediterránea con garbanzos, aceitunas, rúcula, tomate y feta.

Miércoles

  • Almuerzo: Carne al horno con papines y ensalada fresca de repollo y zanahoria.
  • Cena: Revuelto de porotos negros con palta, maíz y cilantro estilo “burrito bowl”.

Jueves

  • Almuerzo: Salteado de cerdo con vegetales (brócoli, morrón, cebolla) al wok.
  • Cena: Tarta de acelga con masa integral y ensalada verde.

Viernes

  • Almuerzo: Ensalada de atún con huevo duro, chauchas, tomates y papas (tipo niçoise).
  • Cena: Hamburguesas caseras de lentejas con zanahoria y cebolla + ensalada fresca.

Sábado

  • Almuerzo: Pollo marinado a la plancha con tabule de trigo burgol o quinoa.
  • Cena: Sopa fría de tomate y albahaca + bruschettas con hummus.

Domingo

  • Almuerzo: Asado magro (vacío o pollo) acompañado de una ensalada completa de estación.
  • Cena: Ensalada tibia de garbanzos, zapallo asado, espinaca y semillas.

