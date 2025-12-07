Menú semanal saludable de verano: combinación de carnes, verduras y legumbres
Con la llegada del verano, las comidas frescas, livianas y nutritivas vuelven a ser las protagonistas en la mesa. Para ayudar a organizar la alimentación y mantener una dieta equilibrada, este un menú semanal saludable que combina carnes magras, una gran variedad de verduras y legumbres, aportando energía sin resignar sabor.
Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable de verano
Lunes
- Almuerzo: Ensalada de pollo grillado con espinaca, tomate cherry, pepino y aderezo de yogur.
- Cena: Guiso liviano de lentejas con zanahoria, morrón y cebolla.
Martes
- Almuerzo: Filet de merluza al limón con puré de calabaza.
- Cena: Ensalada mediterránea con garbanzos, aceitunas, rúcula, tomate y feta.
Miércoles
- Almuerzo: Carne al horno con papines y ensalada fresca de repollo y zanahoria.
- Cena: Revuelto de porotos negros con palta, maíz y cilantro estilo “burrito bowl”.
Jueves
- Almuerzo: Salteado de cerdo con vegetales (brócoli, morrón, cebolla) al wok.
- Cena: Tarta de acelga con masa integral y ensalada verde.
Viernes
- Almuerzo: Ensalada de atún con huevo duro, chauchas, tomates y papas (tipo niçoise).
- Cena: Hamburguesas caseras de lentejas con zanahoria y cebolla + ensalada fresca.
Sábado
- Almuerzo: Pollo marinado a la plancha con tabule de trigo burgol o quinoa.
- Cena: Sopa fría de tomate y albahaca + bruschettas con hummus.
Domingo
- Almuerzo: Asado magro (vacío o pollo) acompañado de una ensalada completa de estación.
- Cena: Ensalada tibia de garbanzos, zapallo asado, espinaca y semillas.
