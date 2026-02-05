Aprendé a hacer mermelada de moras en 45 minutos: deliciosa y natural

Preparar conservas en casa se ha convertido en una tendencia que combina el ahorro con una alimentación más consciente. La mermelada de moras es, quizás, una de las opciones más agradecidas de la cocina: su alto contenido de pectina natural permite que espese casi sin esfuerzo, logrando esa textura untuosa tan buscada para el desayuno o la merienda.

A diferencia de las opciones industriales, esta versión de mermelada de moras casera resalta el equilibrio exacto entre la acidez del fruto silvestre y la dulzura del azúcar, todo listo en apenas 45 minutos.

Mermelada de moras casera: ingredientes necesarios para una conserva perfecta

Para obtener aproximadamente 3 frascos pequeños de esta mermelada de moras casera deliciosa, vas a necesitar elementos que seguramente ya tenés en tu alacena:

Moras: 500 g (pueden ser frescas de estación o congeladas).

500 g (pueden ser frescas de estación o congeladas). Azúcar: 300 g.

300 g. Jugo de limón: 1 cucharada (clave para realzar el color y ayudar a la conservación).

1 cucharada (clave para realzar el color y ayudar a la conservación). Agua: 1/2 taza.

Paso a paso: cómo hacer mermelada de moras casera en 45 minutos

El proceso es sencillo pero requiere atención en el punto de cocción para que el resultado sea profesional. Seguí estos pasos:

Preparación: lavá minuciosamente las moras para eliminar cualquier impureza.

Colocalas en una cacerola amplia junto con el agua y el limón. Cocción inicial: calentá a fuego medio-alto.

Cuando notes que la fruta comienza a ablandarse y soltar su jugo, incorporá el azúcar y revolvé bien para integrar. Espesado: cociná durante 20 a 25 minutos.

Un secreto: si preferís una textura lisa, podés usar un pisapapas o procesar la mezcla; si te gusta sentir la fruta, dejala entera. La prueba del plato: para saber si está lista, colocá una cucharadita de la mezcla en un plato frío.

Si al enfriarse mantiene su forma y no se corre, ya alcanzó el punto justo.

Mermelada de moras casera: secretos de guardado y esterilización

Para que tu mermelada de moras casera dure semanas (o incluso meses), es fundamental el envasado. Verté la preparación aún caliente en frascos de vidrio previamente esterilizados y cerralos herméticamente.

Al enfriarse, se generará un vacío natural que preservará el sabor intenso de las moras como si estuvieran recién cosechadas. Es la opción ideal para acompañar un pan casero de avena o para darle un toque gourmet a tus postres de domingo.