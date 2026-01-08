Tiempo de mermelada de damascos, tomá nota del fácil paso a paso
Para untar con algo casero y rico como pan o galletitas. La propuesta es de @dolliirigoyen.
Lista de Ingredientes
damascos: 1 kg
azúcar: 600 gr
Preparación
Lavar los damascos, abrirlos al medio, retirar los carozos y cortar en mitades. Colocarlos en un recipiente de vidrio junto con el azúcar. Tapar con film y dejar reposar una o 2 horas hasta que la fruta suelte su jugo.
Llevar al fuego en cacerola de acero o enlozada y cocinar revolviendo con cuchara de madera de vez en cuando por 1 hora, a fuego bajo hasta que el dulce tome punto.
Colocar el dulce, aún caliente, en frascos esterilizados, dejando libre 1/2 cm del borde. Limpiar bien los bordes y cerrar herméticamente. Deje enfriar, etiquete con el nombre y fecha de elaboración.
Se conservan durante un año en un lugar fresco y oscuro. Una vez abiertos se mantienen por un mes en la heladera. Misma receta puede hacerse con duraznos.
