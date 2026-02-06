Mermelada de tomate casera: el toque gourmet para tus picadas y tablas de quesos este febrero

La cocina estacional nos regala en febrero los mejores ejemplares para conservas, y la mermelada de tomate se destaca como una preparación versátil que transforma cualquier entrada sencilla en un plato de restaurante.

A diferencia de las mermeladas frutales, esta receta equilibra la acidez natural del tomate con el dulzor del azúcar, convirtiéndose en el socio ideal de quesos azules, rulos de cabra o un buen brie. Prepararla en casa no solo es muy fácil, sino que te permite controlar la textura —con o sin pepitas— y asegurar un producto 100% natural para disfrutar durante todo el año.

Mermelada de tomate casera: los ingredientes clave para un sabor equilibrado

Para obtener una mermelada de auténtico escándalo, la proporción es la clave del éxito. Vas a necesitar:

Tomates maduros : 1 kg (preferentemente de temporada para mayor sabor).

: 1 kg (preferentemente de temporada para mayor sabor). Azúcar blanco : la cantidad exacta será la mitad del peso de los tomates una vez pelados y limpios.

: la cantidad exacta será la mitad del peso de los tomates una vez pelados y limpios. Jugo de limón : medio limón (aprox. 40-50 ml) para realzar el brillo y ayudar a la conservación.

: medio limón (aprox. 40-50 ml) para realzar el brillo y ayudar a la conservación. Opcional: clavos de olor, pimienta o cardamomo para un toque aromático diferente.

Paso a paso: la técnica para una mermelada de tomate casera perfecta

El proceso total demora aproximadamente 60 minutos y el secreto principal reside en el tratamiento previo de la verdura:

El escaldado: lavá los tomates y hacé un corte en cruz en la base.

Sumergilos en agua hirviendo durante 3 a 4 minutos.

Al sacarlos, la piel se desprenderá con muchísima facilidad. Limpieza y pesado: pelá los tomates y, si tenés paciencia, retirá las pepitas para una textura más delicada.

Pesá la pulpa obtenida (suele quedar cerca de 500 g) y agregá la mitad de ese peso en azúcar. Cocción suave: llevá la mezcla a fuego medio con el jugo de limón.

Una vez que hierva, bajá el fuego al mínimo y cociná entre 40 y 45 minutos. Punto justo: retirá del fuego cuando todavía esté un poco líquida, ya que al enfriarse espesa considerablemente.

Si la cocinás de más, podría quedar seca o demasiado dura.

Mermelada de tomate casera: consejos de conservación y maridaje

Una de las grandes ventajas de esta mermelada es su durabilidad. Podés guardarla en frascos de vidrio esterilizados en la heladera, donde se mantiene perfecta por semanas, o incluso congelarla para consumirla durante el invierno.

Para lucirte en tu próxima reunión, servila sobre rodajas de pan tostado con una generosa capa de queso cremoso o como base para una hamburguesa gourmet. También funciona de maravilla en ensaladas frescas, aportando una nota agridulce que sorprende al paladar.