Mezclar jengibre con piedras y agua: para qué sirve y cómo hacer este truco en casa

Un pedazo de jengibre, algunas piedras y un poco de agua pueden convertirse en una decoración natural y original para cualquier rincón de la casa. El truco se popularizó por su sencillez y porque permite obtener brotes verdes de aspecto similar al bambú sin necesidad de ser un experto en jardinería.

La propuesta aprovecha la capacidad del rizoma de jengibre para desarrollar raíces y nuevos tallos cuando encuentra las condiciones adecuadas. El resultado es una composición verde y minimalista que puede colocarse sobre una mesa, un estante o cerca de una ventana.

Para qué sirve poner jengibre sobre piedras y agua

El objetivo es hacer brotar una raíz de jengibre y utilizarla como elemento decorativo. Con el paso de los días, comienza a generar raíces y después aparecen tallos verdes alargados.

Según explicó la especialista en flores y plantas Cristina Cimadamore, del vivero Azahares, a Canal 26, los primeros cambios pueden observarse aproximadamente a los 15 días.

Aunque visualmente sus brotes pueden recordar al bambú, es importante aclarar que no se obtiene una planta de bambú: lo que está creciendo sigue siendo jengibre.

Cómo hacer el truco del jengibre, las piedras y el agua

Para probarlo en casa se necesitan pocos elementos:

Un trozo de jengibre fresco , preferentemente firme y con pequeños brotes o yemas visibles.

, preferentemente firme y con pequeños brotes o yemas visibles. Un recipiente o cuenco.

Piedras pequeñas y limpias.

Agua.

Primero hay que colocar las piedras dentro del recipiente y agregar agua hasta cubrirlas. Después se apoya el jengibre sobre ellas, evitando que quede completamente sumergido.

Las piedras cumplen una doble función: sostienen el rizoma y aportan el efecto decorativo. A partir de allí, hay que controlar periódicamente el recipiente y mantener la humedad necesaria para favorecer la aparición de raíces.

Dónde colocarlo para que brote

Lo conveniente es ubicar el recipiente en un lugar luminoso, pero protegido del sol directo intenso. También es importante renovar el agua regularmente para evitar que quede estancada y observar el estado del jengibre.

Con paciencia, comenzarán a aparecer raíces y posteriormente brotes verdes verticales, que son los que generan ese aspecto similar al bambú.

El recipiente también puede formar parte de la decoración: un cuenco de vidrio permite ver las piedras y las raíces, mientras que uno de cerámica aporta un resultado más cálido y minimalista.

Un detalle natural y económico para decorar

Una de las ventajas de este método es que permite reutilizar un ingrediente habitual de la cocina para sumar verde al hogar sin comprar una planta nueva.

Además, combina varios elementos que ganaron protagonismo en la decoración de interiores: piedra, agua y vegetación, especialmente en ambientes donde predominan la madera, las fibras naturales y los tonos neutros.

El resultado no reemplaza al bambú verdadero, pero puede transformarse en una alternativa sencilla para quienes disfrutan de experimentar con plantas y crear pequeños rincones naturales dentro de casa.