El truco para que las frutillas duren más días en la heladera y no aparezca moho

Las frutillas son deliciosas, pero también una de las frutas más delicadas: pueden pasar de estar firmes y brillantes a blandas o con moho en pocos días. La humedad y la forma de guardarlas son claves para conservarlas mejor en la heladera.

Comprar una bandeja de frutillas y descubrir pocos días después que algunas comenzaron a deteriorarse es una escena habitual. Su elevado contenido de agua y su delicada superficie hacen que sean especialmente sensibles a la humedad, los golpes y el paso del tiempo.

Según las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), las frutillas forman parte de las frutas perecederas que deben mantenerse refrigeradas, idealmente a 4 °C o menos. El organismo también aconseja desechar los productos que presenten signos de podredumbre o moho.

El truco para conservar las frutillas durante más tiempo

La clave está en algo muy sencillo: evitar que permanezcan húmedas mientras están guardadas.

Si las frutillas se compraron secas y no se van a consumir inmediatamente, conviene revisarlas apenas llegan a casa y retirar cualquier unidad golpeada, demasiado blanda o que presente signos de deterioro.

Luego pueden colocarse en un recipiente limpio, preferentemente sin amontonarlas demasiado. Una opción práctica es poner papel absorbente en la base, que ayudará a retener el exceso de humedad que pueda acumularse.

El recipiente debe mantenerse en la heladera y las frutas necesitan cierta protección para evitar contaminación y pérdida acelerada de calidad.

¿Hay que lavar las frutillas antes de guardarlas?

Si se lavan antes de almacenarlas, el punto fundamental es que deben quedar completamente secas antes de volver a la heladera. La humedad retenida acelera el deterioro.

Por practicidad, si no se consumirán en el momento, se pueden conservar secas y lavarlas bajo agua corriente justo antes de comerlas o utilizarlas en una receta.

La FDA recomienda lavar frutas y verduras con agua corriente, sin utilizar jabón, detergente ni productos comerciales para lavar vegetales. Después del lavado aconseja secarlas con un paño limpio o papel de cocina.

El papel de cocina, un aliado para evitar el exceso de humedad

Otro recurso sencillo es cubrir el fondo del recipiente con una o dos hojas de papel de cocina antes de colocar las frutillas.

El papel puede absorber parte de la humedad que se genera durante el almacenamiento. Si queda muy mojado, lo mejor es reemplazarlo.

También conviene no llenar demasiado el recipiente. Las frutillas aplastadas se dañan con facilidad y una pieza deteriorada puede afectar rápidamente a las que están alrededor.

¿Sirve lavar las frutillas con vinagre?

En redes sociales circula con frecuencia el truco de sumergirlas en agua con vinagre para intentar prolongar su conservación.

Sin embargo, no es necesario recurrir a mezclas caseras para una correcta higiene. La recomendación oficial de la FDA para los productos frescos es utilizar agua corriente y evitar jabones, detergentes o preparados comerciales de lavado.

Para conservarlas, más importante que agregar productos al agua es mantenerlas frías, secas y revisar periódicamente su estado.

Qué hacer si una frutilla tiene moho

Si aparece una frutilla con moho, no conviene simplemente cortar la parte afectada y comer el resto de esa pieza.

Las frutas blandas y con alto contenido de humedad pueden contaminarse debajo de la superficie visible. Como regla de seguridad, la FDA aconseja desechar los alimentos que presentan moho.

También es recomendable revisar inmediatamente las frutillas que estaban en contacto con la pieza deteriorada y limpiar el recipiente si fuera necesario.

Cinco claves para que las frutillas duren más

En definitiva, el método es simple: elegir frutillas firmes, retirar las dañadas, evitar el exceso de humedad, mantenerlas refrigeradas y lavarlas correctamente antes de consumirlas.

Con estos cuidados se puede retrasar su deterioro y aprovechar mejor una fruta que, especialmente durante la primavera, empieza a ganar protagonismo en ensaladas, licuados, tortas y postres.