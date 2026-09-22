Ni azúcar ni miel: el ingrediente que ayuda a quitar la acidez de la salsa de tomate y mejora su sabor

Hay veces que la salsa de tomate queda demasiado ácida, a pesar de usar ingredientes de calidad. Pero, para evitar eso hay un ingrediente que casi todos tienen en la cocina y sirve para neutralizar ese sabor sin necesidad de agregar azúcar ni miel. El secreto está en usar apenas una pizca.

Un buen plato de pastas puede cambiar por completo con una salsa de tomate casera, pero hay un problema bastante habitual: que quede demasiado ácida. Cuando esto ocurre, uno de los recursos más conocidos es agregar azúcar para intentar equilibrar el sabor.

Sin embargo, existe otro truco casero para reducir un poco la acidez sin endulzar la preparación: bicarbonato de sodio, un ingrediente que suele haber en cualquier casa.

El dato fue difundido por El Cronista, que señala que una cantidad mínima de bicarbonato durante la cocción puede ayudar a neutralizar parte de los ácidos presentes en el tomate y conseguir una salsa más equilibrada.

Por qué el bicarbonato ayuda a quitar la acidez del tomate

Hay una diferencia importante entre usar azúcar y bicarbonato.

El azúcar no neutraliza químicamente los ácidos del tomate: aporta dulzor y, de esa manera, hace que el paladar perciba menos su sabor ácido. El bicarbonato, en cambio, es una sustancia alcalina y reacciona con los ácidos presentes en la preparación, elevando su pH.

Por eso, cuando una salsa quedó particularmente ácida, una pequeña cantidad puede modificar su sabor sin necesidad de convertirla en una preparación dulce.

Al incorporarlo es posible que aparezcan pequeñas burbujas o espuma. Esto forma parte de la reacción entre el bicarbonato y los componentes ácidos de la salsa.

Cuánto bicarbonato hay que poner en la salsa de tomate

Acá está el punto más importante: no hay que excederse.

Para una olla de salsa, lo mejor es comenzar con una pizca muy pequeña. Como referencia, puede utilizarse alrededor de 1/8 de cucharadita por litro de salsa.

Se agrega mientras el tomate está cocinándose, se mezcla bien y se espera unos instantes antes de probar.

Si todavía está demasiado ácido, puede incorporarse apenas un poco más. La idea es hacerlo de manera gradual, porque un exceso de bicarbonato puede modificar demasiado el sabor y dejar un gusto desagradable.

Cómo hacer para que la salsa de tomate quede menos ácida

El bicarbonato puede resolver una salsa que ya está en marcha, pero también hay algunos detalles que ayudan desde el comienzo.

Siempre que sea posible, conviene utilizar tomates bien maduros, ya que suelen tener un sabor más equilibrado. Darle tiempo a la cocción también ayuda a concentrar y desarrollar los sabores.

Otra alternativa clásica es incorporar zanahoria rallada al sofrito. Al cocinarse, aporta su dulzor natural y puede suavizar la percepción de acidez sin necesidad de recurrir al azúcar.

Cebolla bien cocida, ajo, aceite de oliva y hierbas como albahaca u orégano también ayudan a construir una salsa con mayor profundidad de sabor.

El truco para una salsa de tomate más equilibrada

Entonces, si la salsa está lista pero al probarla la acidez del tomate domina todo el plato, no hace falta recurrir inmediatamente a una cucharada de azúcar o miel.

Una pequeñísima cantidad de bicarbonato de sodio puede ser suficiente. El secreto no está en agregar mucho, sino exactamente en lo contrario: poner poco, mezclar, probar y corregir únicamente si hace falta.