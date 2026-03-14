Ni calorías, ni dietas estrictas: claves simples para comer sano sin complicarse

En medio de la confusión sobre dietas, calorías y nutrientes, especialistas en alimentación proponen volver a lo simple: elegir alimentos reales, cocinar más en casa y reducir los ultraprocesados. Consejos prácticos para mejorar la alimentación sin complicarse.

En los últimos años, la alimentación saludable se volvió un tema cada vez más debatido. Entre dietas de moda, recomendaciones contradictorias y consejos que circulan en redes sociales, muchas personas terminan preguntándose qué significa realmente comer sano.

Sin embargo, algunos especialistas coinciden en una idea sencilla: no hace falta obsesionarse con calorías, proteínas o porcentajes nutricionales para mejorar la alimentación. A veces, el cambio empieza por decisiones simples y cotidianas.

Según explica un artículo publicado por el diario El País, uno de los mayores problemas actuales es la enorme cantidad de información contradictoria que circula sobre nutrición, lo que genera un verdadero “caos dietético”.

Pensar en alimentos y no en nutrientes

Uno de los consejos más simples para mejorar la alimentación es dejar de pensar en nutrientes aislados y centrarse en alimentos reales.

Con frecuencia, la industria alimentaria o algunos influencers promueven productos destacando componentes como omega 3, magnesio o proteínas, lo que puede generar la idea de que un alimento es saludable solo por contener ciertos nutrientes.

Sin embargo, los especialistas señalan que lo importante es la calidad global del alimento, no solo uno de sus componentes.

El primer paso: dejar de comer tan mal

Otro consejo clave para mejorar la alimentación es no obsesionarse con “comer perfecto”, sino empezar por reducir los hábitos menos saludables.

En ese sentido, el enfoque más eficaz suele ser disminuir el consumo de productos ultraprocesados, como:

bebidas azucaradas o refrescos

snacks industriales

galletitas y bollería

productos con grandes cantidades de azúcar o edulcorantes

Reducir estos alimentos ya representa un avance importante hacia una dieta más saludable.

Cocinar más y elegir alimentos frescos

Una de las claves para comer mejor es volver a cocinar en casa.

Cuando se preparan platos con ingredientes frescos —como verduras, legumbres, arroz, pastas o carnes— es más fácil controlar qué se consume y evitar excesos de sal, azúcar o grasas.

En ese sentido, los expertos recomiendan priorizar alimentos frescos y comprar más en mercados o verdulerías, aunque también recuerdan que en supermercados se pueden encontrar opciones saludables si se revisan las etiquetas.

Comer acompañado también influye

Otro hábito que puede mejorar la alimentación es comer en compañía.

Diversos estudios señalan que compartir las comidas, especialmente en familia, suele asociarse con mejores hábitos alimentarios y una relación más saludable con la comida.

Frutas y verduras: una base simple para comer mejor

Una recomendación clásica que sigue vigente es incluir frutas y verduras en las comidas principales.

Por ejemplo:

agregar verduras como guarnición en almuerzos y cenas

elegir fruta como postre

Con este simple hábito es posible acercarse a la recomendación de muchos organismos de salud: consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras.

Cambiar hábitos sin presión

Los especialistas también advierten que los cambios en la alimentación deben hacerse de forma gradual.

Intentar modificar todos los hábitos al mismo tiempo suele generar frustración. En cambio, pequeños cambios —como reducir el azúcar en el café o cocinar más seguido— pueden generar mejoras sostenidas con el tiempo.

Volver a lo simple para comer mejor

En medio de la enorme cantidad de consejos sobre dietas y nutrición, muchos expertos coinciden en que la alimentación saludable no tiene por qué ser complicada.

Elegir alimentos frescos, cocinar más en casa, reducir los ultraprocesados y aumentar el consumo de frutas y verduras siguen siendo algunas de las recomendaciones más simples y efectivas para mejorar la dieta diaria.

Fuente: Diario El País.