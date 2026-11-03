Poner un vaso con arroz en casa: para qué sirve y qué tan efectivo es contra la humedad

La humedad dentro de casa es uno de esos problemas que pueden aparecer en cualquier época del año. Olor a encierro, ropa que parece no terminar de secarse, manchas en las paredes y condensación en las ventanas son algunas de sus señales más habituales.

Entre los trucos caseros que circulan para combatirla, uno de los más populares consiste en colocar un vaso o recipiente con arroz crudo en los ambientes húmedos. La explicación es sencilla: como el arroz puede absorber cierta cantidad de agua, se cree que también podría retirar la humedad del aire.

Pero ¿realmente funciona? La respuesta es que el arroz puede captar algo de humedad en determinadas condiciones, aunque su capacidad es demasiado limitada para solucionar un problema de humedad ambiental.

Por qué se utiliza arroz para absorber la humedad

El arroz crudo es un alimento higroscópico, es decir, puede intercambiar humedad con el ambiente que lo rodea.

Esta característica explica por qué sus granos deben conservarse en recipientes secos y bien cerrados.

Sin embargo, que el arroz pueda absorber agua no significa que funcione como un deshumidificador.

Un vaso con arroz tiene una capacidad de absorción limitada y no cuenta con un mecanismo que haga circular el aire para retirar cantidades importantes de vapor de agua.

Por eso, colocarlo en una habitación con condensación o paredes húmedas difícilmente produzca una diferencia apreciable.

Dónde puede ayudar el truco del vaso con arroz

Aunque no es una solución para la humedad de una vivienda, el arroz puede tener una utilidad modesta en espacios muy pequeños y relativamente cerrados.

Por ejemplo, podría captar una cantidad limitada de humedad en una caja o recipiente, siempre que el arroz esté seco y las condiciones lo permitan.

Sin embargo, no existe una garantía de que colocar arroz en un placard evite el olor a humedad o la aparición de hongos.

Además, si permanece mucho tiempo en un lugar húmedo, el propio arroz puede deteriorarse.

Por eso, no conviene considerarlo una solución permanente ni utilizarlo como sustituto de productos diseñados específicamente para controlar la humedad.

Qué alternativas funcionan mejor que el arroz para eliminar la humedad

Cuando el problema es persistente, lo más importante es identificar de dónde proviene el exceso de agua.

Estas medidas suelen ser más efectivas:

Ventilar los ambientes: abrir ventanas cuando las condiciones exteriores lo permitan ayuda a renovar el aire y puede reducir la humedad acumulada.

abrir ventanas cuando las condiciones exteriores lo permitan ayuda a renovar el aire y puede reducir la humedad acumulada. Utilizar un deshumidificador: estos equipos están diseñados para retirar vapor de agua del aire y resultan útiles en habitaciones con humedad elevada.

estos equipos están diseñados para retirar vapor de agua del aire y resultan útiles en habitaciones con humedad elevada. Revisar filtraciones: manchas que reaparecen, pintura descascarada o paredes mojadas pueden indicar problemas de cañerías, techos o impermeabilización.

manchas que reaparecen, pintura descascarada o paredes mojadas pueden indicar problemas de cañerías, techos o impermeabilización. Evitar secar ropa dentro de casa: cuando sea posible, secarla al aire libre reduce la cantidad de vapor que se libera en los ambientes.

cuando sea posible, secarla al aire libre reduce la cantidad de vapor que se libera en los ambientes. Usar absorbentes comerciales: los productos con cloruro de calcio o gel de sílice pueden resultar más adecuados para espacios pequeños, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cómo saber si tu casa tiene demasiada humedad

No siempre es necesario esperar a que aparezcan manchas de moho para detectar el problema.

La condensación frecuente en ventanas, el olor persistente a humedad y las superficies frías que permanecen mojadas pueden indicar que hay demasiada humedad o problemas de ventilación.

Una herramienta útil es el higrómetro, un dispositivo económico que permite medir la humedad relativa del ambiente.

Como referencia, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda mantener la humedad interior por debajo del 60% y, de ser posible, entre el 30% y el 50%, para reducir las condiciones que favorecen la aparición de moho.

Si ya existen manchas de hongos o filtraciones, es importante corregir la fuente de humedad. Limpiar o pintar la superficie sin solucionar el origen del problema puede hacer que vuelva a aparecer.

Entonces, ¿conviene poner un vaso con arroz en casa?

El truco del arroz no es completamente infundado, pero sus beneficios suelen exagerarse.

Los granos pueden captar cierta humedad, aunque no en una cantidad suficiente como para controlar la humedad de una habitación o resolver problemas de condensación.

Para combatirla de manera efectiva, la ventilación adecuada, el control de filtraciones y el uso de equipos o absorbentes específicos siguen siendo alternativas más confiables.

En definitiva, antes de llenar los rincones de la casa con vasos de arroz, conviene identificar la causa del problema: muchas veces, la solución no está en absorber la humedad, sino en evitar que siga acumulándose.