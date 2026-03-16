Nokia 1100 en 2026: cuánto sale y dónde comprar hoy el teléfono más vendido de la historia

El fenómeno de la tecnología retro ha devuelto al primer plano a un viejo conocido: el Nokia 1100. Presentado en 2003, este dispositivo ostenta un récord que ni el iPhone más moderno ha podido opacar: es el teléfono móvil más vendido de todos los tiempos, con 250 millones de unidades despachadas en solo seis años.

Su éxito no fue el lujo, sino la funcionalidad extrema. Su estructura robusta, su legendaria resistencia a las caídas y una batería que dura días lo convirtieron en un ícono que hoy, en 2026, vuelve a ser tendencia.

¿Cuánto cuesta un Nokia 1100 hoy?

En el mercado actual, el valor de este dispositivo depende exclusivamente de su estado de conservación. Aunque parezca increíble, en algunos casos hoy cuesta menos que en su lanzamiento (cuando rondaba los 100 dólares):

En plataformas de comercio electrónico se consiguen por menos de 50 dólares. Son la opción favorita de quienes buscan un teléfono secundario para emergencias o para «desintoxicarse» de las redes sociales.

Un ejemplar en su caja original, con manuales y accesorios sin uso, es una gema para los entusiastas. En sitios de subastas, estos modelos pueden alcanzar o superar los 100 dólares.

¿Dónde conseguirlo?

Al ser un producto discontinuado hace años, la búsqueda debe centrarse en: