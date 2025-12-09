Canela en el árbol de Navidad: qué significa y cómo usarla para atraer buena energía

En los últimos años, muchas familias comenzaron a incluir ramitas o saquitos de canela en el árbol de Navidad, ya sea por tradición, por su aroma o simplemente por estética. Aunque parezca una tendencia reciente, este gesto tiene un significado especial que fue ganando espacio en numerosos hogares argentinos.

¿Para qué se le pone canela al árbol de Navidad y cómo se hace?

La razón principal es simbólica: la canela representa prosperidad, protección y armonía, valores íntimamente ligados al espíritu navideño. A eso se suma su aroma cálido y dulce, que aporta una sensación acogedora y refuerza el clima festivo característico de diciembre.

Otro motivo de su popularidad es que funciona como un ambientador natural, fácil de combinar con los adornos del árbol. Su textura y color se integran bien con elementos de madera, tonos dorados y luces cálidas, aportando un toque artesanal y elegante.

Quienes deseen incorporarla pueden hacerlo de distintas maneras. Estas son las más comunes:

Atar ramitas de canela con hilo rústico y colgarlas como ornamentación.

con hilo rústico y colgarlas como ornamentación. Colocar saquitos aromáticos escondidos entre las ramas.

escondidos entre las ramas. Mezclarla con rodajas de naranja seca para lograr un perfume más intenso.

para lograr un perfume más intenso. Integrarla en centros de mesa que acompañen la decoración del arbolito.

Si bien no responde a una tradición religiosa puntual, la canela se consolidó como un símbolo de buena energía y deseos positivos, convirtiéndose en un detalle simple pero significativo para sumar al árbol en estas fiestas.