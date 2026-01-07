Pan casero en bolsa de horno: la receta fácil que no necesita tiempo de leudado
Hacer pan en casa muchas veces parece complicado y requiere tiempo. Pero hay una forma mucho más simple de lograr un pan casero rico y bien dorado, sin esperar horas de leudado y sin técnicas difíciles. La clave está en usar una bolsa para horno, que facilita la cocción y acelera todo el proceso.
Este método ganó popularidad porque es práctico, rápido y ofrece buenos resultados incluso para quienes nunca hicieron pan antes.
Por qué esta receta funciona sin leudado
A diferencia del pan tradicional, esta versión no requiere de reposo y permite que el pan crezca directamente durante la cocción, gracias al vapor que se genera dentro de la bolsa de horno.
Ingredientes
500 g de harina común
15g de sal
3 cucharadas de aceite
350 ml de agua tibia
1 bolsa apta para horno
Paso a paso: cómo hacer pan casero en bolsa de horno
- En un bowl, mezclar la harina, la sal y la levadura.
- Agregar el aceite y el agua tibia de a poco, hasta formar una masa blanda y homogénea.
- Amasar ligeramente durante unos minutos, solo hasta integrar.
- Colocar la masa dentro de la bolsa de horno, previamente abierta y acomodada.
- Cerrar la bolsa con el precinto o un nudo, dejando un poco de aire en el interior.
- Realizar pequeños cortes en la parte superior de la bolsa.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 45 a 50 minutos.
- Retirar la bolsa con cuidado, abrirla y dejar enfriar unos minutos antes de cortar.
Consejos para un mejor resultado
- No pinchar la bolsa más de lo indicado: el vapor es clave para que el pan crezca.
- Se pueden sumar semillas, queso rallado o hierbas a la masa.
- Para una corteza más firme, retirar el pan de la bolsa y llevarlo al horno 5 minutos más.
Una opción rápida y rendidora
Este pan casero en bolsa de horno es ideal para resolver comidas diarias, acompañar guisos o preparar tostadas, sin necesidad de esperar horas. Una receta económica, práctica y perfecta para quienes buscan resultados rápidos sin resignar sabor
Comentarios