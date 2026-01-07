ESCUCHÁ RN RADIO
Pan casero en bolsa de horno: la receta fácil que no necesita tiempo de leudado

Con una receta fácil y rápida, es posible hacer pan casero en bolsa de horno sin tiempo de leudado. Paso a paso, ingredientes simples y el truco que permite lograr un pan esponjoso y dorado en menos de una hora.

Hacer pan en casa muchas veces parece complicado y requiere tiempo. Pero hay una forma mucho más simple de lograr un pan casero rico y bien dorado, sin esperar horas de leudado y sin técnicas difíciles. La clave está en usar una bolsa para horno, que facilita la cocción y acelera todo el proceso.

Este método ganó popularidad porque es práctico, rápido y ofrece buenos resultados incluso para quienes nunca hicieron pan antes.

Por qué esta receta funciona sin leudado

A diferencia del pan tradicional, esta versión no requiere de reposo y permite que el pan crezca directamente durante la cocción, gracias al vapor que se genera dentro de la bolsa de horno.

Ingredientes

500 g de harina común

15g de sal

3 cucharadas de aceite

350 ml de agua tibia

1 bolsa apta para horno

Paso a paso: cómo hacer pan casero en bolsa de horno

  1. En un bowl, mezclar la harina, la sal y la levadura.
  2. Agregar el aceite y el agua tibia de a poco, hasta formar una masa blanda y homogénea.
  3. Amasar ligeramente durante unos minutos, solo hasta integrar.
  4. Colocar la masa dentro de la bolsa de horno, previamente abierta y acomodada.
  5. Cerrar la bolsa con el precinto o un nudo, dejando un poco de aire en el interior.
  6. Realizar pequeños cortes en la parte superior de la bolsa.
  7. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 45 a 50 minutos.
  8. Retirar la bolsa con cuidado, abrirla y dejar enfriar unos minutos antes de cortar.

Consejos para un mejor resultado

  • No pinchar la bolsa más de lo indicado: el vapor es clave para que el pan crezca.
  • Se pueden sumar semillas, queso rallado o hierbas a la masa.
  • Para una corteza más firme, retirar el pan de la bolsa y llevarlo al horno 5 minutos más.

Una opción rápida y rendidora

Este pan casero en bolsa de horno es ideal para resolver comidas diarias, acompañar guisos o preparar tostadas, sin necesidad de esperar horas. Una receta económica, práctica y perfecta para quienes buscan resultados rápidos sin resignar sabor


