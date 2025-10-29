Receta exprés de pan de leche sin gluten: rápido, fácil, delicioso y con solo tres ingredientes

Lista de Ingredientes huevos: 2 polvo de hornear: 15 gramos leche en polvo: 120 gramos sal, pimienta o especias a gusto: al gusto

Preparar pan casero no siempre requiere largas fermentaciones ni amasados complejos. Esta receta, ideal para quienes buscan una opción sin gluten, se destaca por su simpleza: solo lleva tres ingredientes, se prepara en minutos y ofrece una miga tierna y aireada, perfecta para acompañar desayunos o meriendas.

Preparación paso a paso

En un bowl, colocar los huevos junto con el polvo de hornear. Se pueden hacer versiones dulces o saladas: una pizca de sal y pimienta realza el sabor, aunque también se pueden agregar hierbas, queso o un toque de azúcar si se busca un resultado más goloso. Mezclar hasta integrar bien.



Añadir la leche en polvo y mezclar hasta obtener una masa pegajosa y uniforme. Dividir la preparación en tres porciones iguales. Con las manos apenas humedecidas, darles forma de pancitos y colocarlos sobre una placa de silicona o papel manteca.



Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 15 y 18 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.



Retirar del horno y dejar enfriar antes de despegar y cortar. El resultado es un pan liviano, de miga húmeda y con una textura sorprendente.

Estos pancitos sin gluten son una alternativa rápida y nutritiva para quienes deben evitar el trigo o simplemente buscan una opción diferente. Además, se pueden personalizar fácilmente: con hierbas, semillas, queso rallado o incluso un toque dulce con miel o canela.

Imagen generada con IA.