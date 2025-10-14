ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Listo en 5 minutos: la receta para un pan integral sin gluten en la freidora de aire 

El secreto de esta preparación radica en reemplazar las harinas tradicionales por una mezcla rica en fibra y proteínas. 

Redacción

Por Redacción

Pan integral.

Pan integral.

Con el auge de la alimentación saludable y las cocinas exprés, se viralizó una alternativa que permite disfrutar de un pan integral casero, sin gluten y sin harina de trigo, listo en menos de 5 minutos gracias al uso de la air fryer. Esta receta es ideal para desayunos, meriendas o para acompañar cualquier plato de forma ligera y nutritiva.

El secreto de esta preparación radica en reemplazar las harinas tradicionales por una mezcla rica en fibra y proteínas, que se cocina de forma rápida al vapor y el calor de la freidora de aire. El resultado es un pan suave, esponjoso por dentro y con un exterior apenas dorado.

Una alternativa rápida, nutritiva y baja en carbohidratos: cómo hacer pan integral en air fryer

Este pan es apto para celíacos o personas que buscan reducir el consumo de carbohidratos. Aporta fibra de la avena y proteínas del huevo, al convertirse en una opción saciante y fácil de personalizar con semillas, hierbas o especias.

Ingredientes:

  • 2 huevos grandes
  • 2 cucharadas de harina de avena integral (certificada sin gluten si es necesario)
  • 1 cucharada de queso crema o yogur natural
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear (sin gluten)
  • Una pizca de sal
  • Opcional: semillas de chía o lino, orégano.

Paso a paso:

  • Mezclar: en un bol, batir los dos huevos.
  • Integrar: añadir la harina de avena, el queso crema, el polvo de hornear y la sal. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Si se desea, agregar las semillas o especias.
  • Preparar la air fryer: engrasar ligeramente con un chorrito de aceite de oliva o spray antiadherente el fondo de un recipiente pequeño apto para la air fryer, o usar un molde de silicona.
  • Cocinar: verter la mezcla en el recipiente. Llevar a la air fryer y cocinar a 180 °C (350 °F) durante 4 a 5 minutos. El tiempo puede variar según la potencia de cada aparato, por lo que es clave revisar que el pan esté firme y dorado.
  • Servir: retirar con cuidado y dejar enfriar un minuto antes de cortar.

En menos de un cuarto de hora, que incluye la preparación y la cocción, se obtiene un pan ligero y saludable. Es perfecto para untar con palta, mermelada o como base para un sándwich rápido.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Pan

Sin TACC

Con el auge de la alimentación saludable y las cocinas exprés, se viralizó una alternativa que permite disfrutar de un pan integral casero, sin gluten y sin harina de trigo, listo en menos de 5 minutos gracias al uso de la air fryer. Esta receta es ideal para desayunos, meriendas o para acompañar cualquier plato de forma ligera y nutritiva.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios