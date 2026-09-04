Pan de banana con frutos secos: la receta casera y fácil para aprovechar las bananas maduras

Cuando quedan bananas maduras en la frutera, hay una receta que siempre funciona: pan de banana con frutos secos. Es una preparación sencilla, rendidora y una excelente manera de aprovechar esas frutas que ya están demasiado maduras para comer solas.

La banana aporta dulzor y humedad a la masa, mientras que los frutos secos suman textura y un toque crocante. Además, se puede preparar en pocos pasos y conservar durante varios días.

Ingredientes

3 bananas maduras

2 huevos

80 ml de aceite neutro

80 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 g de harina leudante

1 cucharadita de canela

100 g de frutos secos

1 pizca de sal

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una budinera o molde para pan con un poco de aceite y harina.

Pisar las bananas maduras con un tenedor hasta obtener un puré.

En un recipiente, batir los huevos junto con el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporar el puré de banana y mezclar.

Agregar la harina, la canela y la pizca de sal. Integrar con movimientos suaves, sin batir demasiado.

Por último, incorporar los frutos secos previamente picados. Se pueden utilizar nueces, almendras, avellanas, pecanas o una combinación.

Volcar la preparación en el molde y, si se desea, colocar algunos frutos secos por encima.

Llevar al horno durante 40 a 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro salga limpio.

Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar.

El secreto para que quede húmedo

Para conseguir un pan de banana bien húmedo y sabroso, lo ideal es utilizar bananas muy maduras, con la cáscara cubierta de manchas oscuras. Cuanto más maduras estén, mayor será su dulzor y mejor será su textura.

También es importante no sobrebatir la preparación una vez incorporada la harina. Mezclar solamente hasta integrar los ingredientes ayuda a conseguir una miga tierna.

Otras formas de prepararlo

Esta receta admite diferentes versiones. Se pueden sumar chips de chocolate, coco rallado, semillas o un toque de ralladura de naranja.

Para una opción con más fibra, parte de la harina puede reemplazarse por harina integral. También es posible reducir el azúcar si las bananas están muy maduras.