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Pastelitos saludables en licuadora: la receta fácil para disfrutar algo dulce sin complicarse

Con pocos ingredientes y sin amasar, estos pastelitos se preparan en licuadora y son una alternativa más liviana para acompañar el mate o la merienda.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

El resultado es una preparación casera, práctica y perfecta para acompañar el mate, el café o una infusión durante la tarde. Foto gentileza.

El resultado es una preparación casera, práctica y perfecta para acompañar el mate, el café o una infusión durante la tarde. Foto gentileza.

Los pastelitos son uno de los clásicos de la cocina argentina, pero también pueden reinventarse para quienes buscan opciones más simples y equilibradas. Esta versión saludable se prepara en licuadora, lleva pocos ingredientes y permite disfrutar de algo dulce sin pasar horas en la cocina.

La clave está en utilizar ingredientes que aporten sabor y textura sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de azúcar ni a una masa tradicional cargada de materia grasa.

Además, la preparación es práctica: se incorporan los ingredientes a la licuadora, se procesa hasta obtener una mezcla homogénea y luego se cocinan los pastelitos. El resultado es una opción ideal para una merienda casera, especialmente cuando aparecen esas ganas de comer algo dulce.

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1 huevo
  • 1 taza de avena
  • 2 cucharadas de yogur natural
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Endulzante a gusto, opcional
  • Dulce de membrillo o batata para el relleno

Preparación

Colocar en la licuadora la banana, el huevo, la avena, el yogur y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación uniforme.

Agregar el polvo de hornear y, si se desea, un poco de endulzante. Volver a procesar apenas unos segundos.

La mezcla debe quedar espesa y manejable. Si está demasiado líquida, se puede incorporar un poco más de avena.

Luego, colocar porciones de la preparación sobre una placa con papel manteca o previamente engrasada. Incorporar en el centro pequeños cubos de dulce de membrillo o batata y cubrir con otra porción de mezcla.

Llevar a horno precalentado a temperatura media hasta que los pastelitos estén dorados y firmes.

Una alternativa para la merienda

Esta receta permite adaptar el clásico pastelito a una versión más sencilla, con avena y banana como base y sin necesidad de preparar una masa con harina y abundante materia grasa.

También se pueden hacer pequeñas modificaciones según los gustos: reemplazar el relleno por manzana con canela, utilizar pasta de maní o sumar frutos secos picados.

El resultado es una preparación casera, práctica y perfecta para acompañar el mate, el café o una infusión durante la tarde.


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Cómo hacer

Receta fácil

Los pastelitos son uno de los clásicos de la cocina argentina, pero también pueden reinventarse para quienes buscan opciones más simples y equilibradas. Esta versión saludable se prepara en licuadora, lleva pocos ingredientes y permite disfrutar de algo dulce sin pasar horas en la cocina.

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