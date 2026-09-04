Liga Confluencia: Unión sigue líder, Atlético Regina no afloja y dura caída de Roca
Por la 5° fecha del Clausura, el Mago se trajo una victoria importante de La Pampa para seguir en solitario en la cima. El Albo ganó en Cipolletti y el Naranja no pudo contra Catriel. Mirá acá todos los resultados de los adelantos y conocé el cronograma del fin de semana.
Comenzó la 5° fecha del torneo Clausura de la Liga Confluencia. Debido a que varios clubes disputan el Regional Amateur durante el fin de semana, se adelantaron la mayoría de encuentros en la Zona Campeonato.
En La Pampa, Unión (12 puntos) volvió a ganar y sigue en lo más alto. Con gol de Tomás Rodríguez, el Mago derrotó 1-0 a Petroleros (8) y consiguió su cuarta victoria consecutiva por Liga y se apunta como candidato al título.
Además, aprovechó la caída de Deportivo Roca (8). De visitante, el Naranja fue goleado por 4-1 ante Catriel (6 puntos con un partido pendiente). Leandro Maroa en dos ocasiones, Gadiel Domínguez y Mateo Pietrelli anotaron para el Canario. Luca Cañumil había igualado transitoriamente de penal.
En el duelo cipoleño, La Amistad (8) empató 2-2 ante San Martín (3) en un entretenido encuentro. Un doblete de Joaquín Navarrete había adelantado al local, pero Tomás Tesoniero y Bruno Méndez pusieron el partido en tablas para el León.
Por otro lado, Cipolletti derrotó 1-0 a Cimac con gol de Sebastián Rivas y se prende en la lucha. El Albinegro quedó tercero con 10 puntos, mientras que el Celeste está 11° con 2 unidades.
La fecha comenzó el miércoles con una gran victoria a domicilio de Atlético Regina (11). El Albo venció 3-2 a Pillmatún (2) y es el único escolta, en busca del tricampeonato. El equipo de Diego Napolitano debutará el próximo domingo en el Regional Amateur ante Darwin, luego de tener libre en la primera fecha.
La 5° jornada se completará el domingo con dos encuentros. Argentinos del Norte (3 puntos con un partido pendiente) recibirá en el Zit Formiga a Fernández Oro. Además, Círculo Italiano se enfrentará a Deportivo Huergo, en un partido con mucho en juego para escapar del descenso. Ambos duelos serán a las 15:00.
Tabla Acumulada 2026
- Atlético Regina – 41 puntos (18 PJ)
- Deportivo Roca – 36 puntos (18 PJ)
- Cipolletti – 33 puntos (18 PJ)
- La Amistad – 29 puntos (18 PJ)
- Unión – 29 puntos (18 PJ)
- San Martín – 23 puntos (18 PJ)
- Petroleros – 22 puntos (18 PJ)
- Argentinos del Norte – 21 puntos (16 PJ)
- Cimac – 20 puntos (18 PJ)
- Catriel – 18 puntos (17 PJ)
- Pillmatun – 18 puntos (18 PJ)
- Deportivo Huergo – 15 puntos (17 PJ)
- Fernández Oro – 15 puntos (17 PJ)
- Círculo Italiano – 14 puntos (17 PJ)
*Los últimos dos equipos descenderán a la Zona Ascenso.
Los partidos de la zona Ascenso
La Zona Ascenso también tuvo un adelanto. En Allen, Alto Valle le ganó por 1-0 a Mainque con gol de Ramiro Montivero. La fecha se completará el domingo con: El Salvador-Dep. Godoy (15:00), Maracacinho-San Carlos (15:00), San Sebastián-Chichinales (15:00), Independiente-San Isidro (16:00) y Cecap-Experimental (21:00).
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