Liga Confluencia: Unión sigue líder, Atlético Regina no afloja y dura caída de Roca

El Mago continúa intratable y quiere pelear en los dos frentes. (Foto: Cary Jorquera - Archivo).

Comenzó la 5° fecha del torneo Clausura de la Liga Confluencia. Debido a que varios clubes disputan el Regional Amateur durante el fin de semana, se adelantaron la mayoría de encuentros en la Zona Campeonato.

En La Pampa, Unión (12 puntos) volvió a ganar y sigue en lo más alto. Con gol de Tomás Rodríguez, el Mago derrotó 1-0 a Petroleros (8) y consiguió su cuarta victoria consecutiva por Liga y se apunta como candidato al título.

Además, aprovechó la caída de Deportivo Roca (8). De visitante, el Naranja fue goleado por 4-1 ante Catriel (6 puntos con un partido pendiente). Leandro Maroa en dos ocasiones, Gadiel Domínguez y Mateo Pietrelli anotaron para el Canario. Luca Cañumil había igualado transitoriamente de penal.

Catriel hizo valer su localía ante Deportivo Roca. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

En el duelo cipoleño, La Amistad (8) empató 2-2 ante San Martín (3) en un entretenido encuentro. Un doblete de Joaquín Navarrete había adelantado al local, pero Tomás Tesoniero y Bruno Méndez pusieron el partido en tablas para el León.

Por otro lado, Cipolletti derrotó 1-0 a Cimac con gol de Sebastián Rivas y se prende en la lucha. El Albinegro quedó tercero con 10 puntos, mientras que el Celeste está 11° con 2 unidades.

La fecha comenzó el miércoles con una gran victoria a domicilio de Atlético Regina (11). El Albo venció 3-2 a Pillmatún (2) y es el único escolta, en busca del tricampeonato. El equipo de Diego Napolitano debutará el próximo domingo en el Regional Amateur ante Darwin, luego de tener libre en la primera fecha.

Victoria clave de Regina para seguir en la pelea del Clausura. (Foto: Atlético Regina).

La 5° jornada se completará el domingo con dos encuentros. Argentinos del Norte (3 puntos con un partido pendiente) recibirá en el Zit Formiga a Fernández Oro. Además, Círculo Italiano se enfrentará a Deportivo Huergo, en un partido con mucho en juego para escapar del descenso. Ambos duelos serán a las 15:00.

Tabla Acumulada 2026

Atlético Regina – 41 puntos (18 PJ)

Deportivo Roca – 36 puntos (18 PJ)

Cipolletti – 33 puntos (18 PJ)

La Amistad – 29 puntos (18 PJ)

Unión – 29 puntos (18 PJ)

San Martín – 23 puntos (18 PJ)

Petroleros – 22 puntos (18 PJ)

Argentinos del Norte – 21 puntos (16 PJ)

Cimac – 20 puntos (18 PJ)

Catriel – 18 puntos (17 PJ)

Pillmatun – 18 puntos (18 PJ)

Deportivo Huergo – 15 puntos (17 PJ)

Fernández Oro – 15 puntos (17 PJ)

Círculo Italiano – 14 puntos (17 PJ)

*Los últimos dos equipos descenderán a la Zona Ascenso.

Los partidos de la zona Ascenso

La Zona Ascenso también tuvo un adelanto. En Allen, Alto Valle le ganó por 1-0 a Mainque con gol de Ramiro Montivero. La fecha se completará el domingo con: El Salvador-Dep. Godoy (15:00), Maracacinho-San Carlos (15:00), San Sebastián-Chichinales (15:00), Independiente-San Isidro (16:00) y Cecap-Experimental (21:00).