Pastafrola de limón: la receta casera con un relleno cremoso y un toque cítrico irresistible

Una receta clásica, pero con una vuelta de sabor que convierte a esta pastafrola de limón en una opción ideal para compartir. Foto ilustrativa.

La pastafrola es uno de los grandes clásicos de la mesa dulce argentina. Aunque la versión con dulce de membrillo es la más tradicional, existen alternativas que permiten darle un giro a la receta.

Una de ellas es esta pastafrola de limón, que combina una masa suave y ligeramente crocante con un relleno cremoso, ácido y aromático. Es perfecta para acompañar el mate, el café o una merienda especial.

Ingredientes

Para la masa:

300 g de harina leudante

120 g de azúcar

120 g de manteca

1 huevo

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno:

2 huevos

120 g de azúcar

100 ml de jugo de limón

Ralladura de 1 limón

100 ml de crema de leche

1 cucharada de fécula de maíz

Preparación

Comenzar preparando la masa. Colocar en un recipiente la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar y batir hasta obtener una mezcla cremosa.

Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Integrar.

Incorporar de a poco la harina y unir hasta formar una masa suave. Evitar amasar demasiado para que la base quede tierna.

Envolver la masa y llevar a la heladera durante unos 20 a 30 minutos.

Mientras tanto, preparar el relleno. Colocar en una cacerola los huevos, el azúcar, el jugo y la ralladura de limón, la crema y la fécula de maíz. Mezclar bien antes de llevar al fuego.

Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que la preparación espese y tenga una textura cremosa. Retirar y dejar enfriar.

Separar aproximadamente un cuarto de la masa para realizar las tiras. Estirar el resto y cubrir un molde para pastafrola previamente enmantecado y enharinado.

Distribuir el relleno de limón sobre la base.

Estirar la masa reservada y cortar tiras para formar el clásico entramado de la pastafrola.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada.

Dejar enfriar completamente antes de cortar para que el relleno tome consistencia.

El secreto para un relleno perfecto

El punto del relleno es fundamental. Debe quedar cremoso pero suficientemente firme para que pueda cortarse sin desarmarse.

La ralladura de limón aporta un aroma intenso, mientras que el jugo proporciona ese equilibrio entre dulce y ácido que hace diferente a esta versión.

Para terminar, se puede espolvorear un poco de azúcar impalpable por encima o servir cada porción con una cucharada de crema o yogur natural.

Una receta clásica, pero con una vuelta de sabor que convierte a esta pastafrola de limón en una opción ideal para compartir.