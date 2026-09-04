Fuerte San Javier será escenario del cierre de una campaña que busca recuperar al Sauce Criollo en Río Negro

Fuerte San Javier será escenario del cierre de la campaña provincial que busca recuperar y poner en valor al Sauce Criollo. Foto ilustrativa.

Este viernes se realizará en el Balneario Comunal de Fuerte San Javier el cierre de la Campaña Provincial de Plantación Masiva «¡Sé planta!». La iniciativa apunta a recuperar y poner en valor al Sauce Criollo, único árbol nativo de los valles irrigados de Río Negro y una especie que actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La jornada comenzará a las 12:30 y permitirá a la comunidad acercarse para conocer y observar una de las acciones de restauración ambiental impulsadas durante la campaña.

La propuesta contempla la plantación de entre 1.500 y 2.000 ejemplares de Sauce Criollo en distintos puntos de la provincia, con la participación de organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones y comunidades locales.

Un árbol nativo ligado a los ríos de Río Negro

El Sauce Criollo (Salix humboldtiana) tiene una estrecha relación con los cursos de agua y los ambientes de ribera. En los valles irrigados de la provincia forma parte del paisaje y de la historia de las comunidades que se desarrollaron alrededor del río.

Sin embargo, la especie atraviesa una situación de vulnerabilidad, por lo que la campaña busca contribuir a su recuperación mediante la plantación de nuevos ejemplares y la puesta en valor de su importancia ambiental.

En este sentido, los espacios cercanos al río Negro adquieren un papel central. La vegetación de ribera cumple funciones fundamentales para los ecosistemas, entre ellas brindar refugio y alimento para distintas especies y contribuir a la conservación de los ambientes asociados a los cursos de agua.

Fuerte San Javier, el lugar elegido para cerrar la campaña

La elección de Fuerte San Javier como escenario del cierre tiene una relación directa con su cercanía al río Negro y con los ambientes de ribera que caracterizan a la zona.

El Balneario Comunal será el punto de encuentro para esta última jornada, que busca poner el foco en la necesidad de recuperar especies nativas y fortalecer el vínculo de las comunidades con su entorno natural.