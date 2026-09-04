Tartita de frutilla: la receta fácil y fresca para una merienda irresistible
Con una base crocante, crema suave y frutillas frescas, esta tartita es una opción sencilla para aprovechar la fruta de temporada y preparar un postre casero.
Las frutillas son protagonistas de algunas de las preparaciones más tentadoras de la primavera. Su sabor ligeramente ácido y su intenso color las convierten en el complemento perfecto para postres y tartas.
Esta tartita de frutilla combina una base de masa dulce y crocante con una crema suave y una generosa cantidad de fruta fresca. Es una receta sencilla, vistosa y perfecta para acompañar una merienda o cerrar una comida.
Ingredientes
Para la masa:
- 200 g de harina 0000
- 80 g de azúcar impalpable
- 100 g de manteca fría
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para la crema:
- 250 ml de leche
- 2 yemas
- 60 g de azúcar
- 25 g de fécula de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para decorar:
- 250 g de frutillas frescas
- 2 cucharadas de mermelada de frutilla o frutos rojos
Preparación
La base
Colocar la harina y el azúcar en un recipiente. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa.
Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Unir sin amasar demasiado hasta formar una masa.
Envolver y llevar a la heladera durante unos 30 minutos.
Estirar la masa y cubrir pequeños moldes para tartitas previamente enmantecados. Pinchar la base con un tenedor.
Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Retirar y dejar enfriar.
La crema pastelera
Calentar la leche en una cacerola.
En otro recipiente, mezclar las yemas con el azúcar y la fécula de maíz. Agregar la leche caliente de a poco mientras se mezcla.
Volver a colocar todo en la cacerola y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que la preparación espese.
Retirar del fuego, incorporar la esencia de vainilla y cubrir con film en contacto. Dejar enfriar.
El armado
Rellenar las bases de las tartitas con la crema pastelera.
Lavar las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en mitades o láminas. Distribuirlas sobre la crema formando el diseño que más guste.
Para darle brillo, calentar ligeramente la mermelada y pincelar las frutillas.
Llevar a la heladera durante al menos 30 minutos antes de servir.
El secreto para que quede perfecta
Para conseguir una base crocante, es importante no trabajar demasiado la masa y respetar el tiempo de frío. También conviene dejar enfriar completamente la crema antes de armar las tartitas.
Las frutillas deben agregarse justo antes de servir o pocas horas antes para conservar mejor su textura y frescura.
El resultado es un postre colorido, fresco y delicado, con el contraste entre la masa crocante, la crema y la fruta fresca.
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