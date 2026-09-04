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Tartita de frutilla: la receta fácil y fresca para una merienda irresistible

Con una base crocante, crema suave y frutillas frescas, esta tartita es una opción sencilla para aprovechar la fruta de temporada y preparar un postre casero.

Redacción

Por Redacción

Tartaletas de fresa con menta fresca. Foto ilustrativa.

Tartaletas de fresa con menta fresca. Foto ilustrativa.

Las frutillas son protagonistas de algunas de las preparaciones más tentadoras de la primavera. Su sabor ligeramente ácido y su intenso color las convierten en el complemento perfecto para postres y tartas.

Esta tartita de frutilla combina una base de masa dulce y crocante con una crema suave y una generosa cantidad de fruta fresca. Es una receta sencilla, vistosa y perfecta para acompañar una merienda o cerrar una comida.

Ingredientes

Para la masa:

  • 200 g de harina 0000
  • 80 g de azúcar impalpable
  • 100 g de manteca fría
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la crema:

  • 250 ml de leche
  • 2 yemas
  • 60 g de azúcar
  • 25 g de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar:

  • 250 g de frutillas frescas
  • 2 cucharadas de mermelada de frutilla o frutos rojos

Preparación

La base

Colocar la harina y el azúcar en un recipiente. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Unir sin amasar demasiado hasta formar una masa.

Envolver y llevar a la heladera durante unos 30 minutos.

Estirar la masa y cubrir pequeños moldes para tartitas previamente enmantecados. Pinchar la base con un tenedor.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Retirar y dejar enfriar.

La crema pastelera

Calentar la leche en una cacerola.

En otro recipiente, mezclar las yemas con el azúcar y la fécula de maíz. Agregar la leche caliente de a poco mientras se mezcla.

Volver a colocar todo en la cacerola y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que la preparación espese.

Retirar del fuego, incorporar la esencia de vainilla y cubrir con film en contacto. Dejar enfriar.

El armado

Rellenar las bases de las tartitas con la crema pastelera.

Lavar las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en mitades o láminas. Distribuirlas sobre la crema formando el diseño que más guste.

Para darle brillo, calentar ligeramente la mermelada y pincelar las frutillas.

Llevar a la heladera durante al menos 30 minutos antes de servir.

El secreto para que quede perfecta

Para conseguir una base crocante, es importante no trabajar demasiado la masa y respetar el tiempo de frío. También conviene dejar enfriar completamente la crema antes de armar las tartitas.

Las frutillas deben agregarse justo antes de servir o pocas horas antes para conservar mejor su textura y frescura.

El resultado es un postre colorido, fresco y delicado, con el contraste entre la masa crocante, la crema y la fruta fresca.


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Las frutillas son protagonistas de algunas de las preparaciones más tentadoras de la primavera. Su sabor ligeramente ácido y su intenso color las convierten en el complemento perfecto para postres y tartas.

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