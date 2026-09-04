Tartita de frutilla: la receta fácil y fresca para una merienda irresistible

Las frutillas son protagonistas de algunas de las preparaciones más tentadoras de la primavera. Su sabor ligeramente ácido y su intenso color las convierten en el complemento perfecto para postres y tartas.

Esta tartita de frutilla combina una base de masa dulce y crocante con una crema suave y una generosa cantidad de fruta fresca. Es una receta sencilla, vistosa y perfecta para acompañar una merienda o cerrar una comida.

Ingredientes

Para la masa:

200 g de harina 0000

80 g de azúcar impalpable

100 g de manteca fría

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la crema:

250 ml de leche

2 yemas

60 g de azúcar

25 g de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar:

250 g de frutillas frescas

2 cucharadas de mermelada de frutilla o frutos rojos

Preparación

La base

Colocar la harina y el azúcar en un recipiente. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Unir sin amasar demasiado hasta formar una masa.

Envolver y llevar a la heladera durante unos 30 minutos.

Estirar la masa y cubrir pequeños moldes para tartitas previamente enmantecados. Pinchar la base con un tenedor.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Retirar y dejar enfriar.

La crema pastelera

Calentar la leche en una cacerola.

En otro recipiente, mezclar las yemas con el azúcar y la fécula de maíz. Agregar la leche caliente de a poco mientras se mezcla.

Volver a colocar todo en la cacerola y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que la preparación espese.

Retirar del fuego, incorporar la esencia de vainilla y cubrir con film en contacto. Dejar enfriar.

El armado

Rellenar las bases de las tartitas con la crema pastelera.

Lavar las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en mitades o láminas. Distribuirlas sobre la crema formando el diseño que más guste.

Para darle brillo, calentar ligeramente la mermelada y pincelar las frutillas.

Llevar a la heladera durante al menos 30 minutos antes de servir.

El secreto para que quede perfecta

Para conseguir una base crocante, es importante no trabajar demasiado la masa y respetar el tiempo de frío. También conviene dejar enfriar completamente la crema antes de armar las tartitas.

Las frutillas deben agregarse justo antes de servir o pocas horas antes para conservar mejor su textura y frescura.

El resultado es un postre colorido, fresco y delicado, con el contraste entre la masa crocante, la crema y la fruta fresca.