La picada perfecta para ver el mundial: qué llevar a la mesa y una receta fácil para sorprender a todos
Con pocos ingredientes y en menos de media hora se puede preparar una picada abundante para compartir. Además de fiambres y quesos, una receta caliente puede convertirse en la gran protagonista de la mesa.
Cuando hay partido, la comida también juega un papel importante. Las picadas siguen siendo una de las opciones preferidas porque permiten compartir, requieren poca preparación y pueden adaptarse a todos los gustos.
Además de los clásicos quesos, fiambres, aceitunas y snacks, sumar una preparación caliente le da un toque diferente sin pasar horas en la cocina. Una de las recetas más elegidas es el pan de ajo con mucho queso, ideal para servir recién salido del horno y acompañar con una buena picada.
Cómo preparar un pan de ajo con queso
Ingredientes
- 1 pan de campo o pan francés grande
- 150 gramos de mozzarella rallada
- 50 gramos de queso rallado
- 80 gramos de manteca derretida
- 2 dientes de ajo picados
- Perejil fresco picado
- Orégano
- Pimienta
Paso a paso para realizar una picada para el mundial
Realizar cortes en forma de rombos sobre el pan sin llegar hasta la base. Mezclar la manteca con el ajo, el perejil, el orégano y la pimienta.
Con ayuda de una cuchara, distribuir la mezcla entre los cortes. Luego rellenar con la mozzarella y espolvorear el queso rallado.
Envolver el pan con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos. Retirar el papel y hornear otros 8 a 10 minutos para que el queso se gratine.
Servir caliente para que el queso permanezca bien fundido.
Qué no puede faltar en una buena picada
Para completar la mesa se pueden sumar:
- Quesos de distintos tipos.
- Salame, jamón crudo o cocido y bondiola.
- Aceitunas verdes y negras.
- Maní, papas fritas y palitos salados.
- Tomates cherry y pepinillos.
- Grisines, tostadas o pan fresco.
- Salsas como mayonesa saborizada, chimichurri o queso untable con hierbas.
La combinación de ingredientes fríos con una preparación caliente convierte a la picada en una alternativa práctica, abundante y perfecta para disfrutar del partido sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Comentarios