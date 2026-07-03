La picada perfecta para ver el mundial: qué llevar a la mesa y una receta fácil para sorprender a todos

Cuando hay partido, la comida también juega un papel importante. Las picadas siguen siendo una de las opciones preferidas porque permiten compartir, requieren poca preparación y pueden adaptarse a todos los gustos.

Además de los clásicos quesos, fiambres, aceitunas y snacks, sumar una preparación caliente le da un toque diferente sin pasar horas en la cocina. Una de las recetas más elegidas es el pan de ajo con mucho queso, ideal para servir recién salido del horno y acompañar con una buena picada.

Cómo preparar un pan de ajo con queso

Ingredientes

1 pan de campo o pan francés grande

150 gramos de mozzarella rallada

50 gramos de queso rallado

80 gramos de manteca derretida

2 dientes de ajo picados

Perejil fresco picado

Orégano

Pimienta

Paso a paso para realizar una picada para el mundial

Realizar cortes en forma de rombos sobre el pan sin llegar hasta la base. Mezclar la manteca con el ajo, el perejil, el orégano y la pimienta.

Con ayuda de una cuchara, distribuir la mezcla entre los cortes. Luego rellenar con la mozzarella y espolvorear el queso rallado.

Envolver el pan con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos. Retirar el papel y hornear otros 8 a 10 minutos para que el queso se gratine.

Servir caliente para que el queso permanezca bien fundido.

Qué no puede faltar en una buena picada

Para completar la mesa se pueden sumar:

Quesos de distintos tipos.

Salame, jamón crudo o cocido y bondiola.

Aceitunas verdes y negras.

Maní, papas fritas y palitos salados.

Tomates cherry y pepinillos.

Grisines, tostadas o pan fresco.

Salsas como mayonesa saborizada, chimichurri o queso untable con hierbas.

La combinación de ingredientes fríos con una preparación caliente convierte a la picada en una alternativa práctica, abundante y perfecta para disfrutar del partido sin pasar demasiado tiempo en la cocina.