Pan de naranja fácil y sin harina: una receta esponjosa con pocos ingredientes

La combinación de naranja y almendras le aporta un sabor intenso y una textura húmeda. Foto ilustrativa.

Si hay naranjas en casa, esta receta es una buena forma de transformarlas en un pan casero, aromático y húmedo. Lo mejor es que este pan de naranja no lleva harina, por lo que se prepara con una base diferente a la de los budines tradicionales.

La combinación de naranja y almendras le aporta un sabor intenso y una textura húmeda, mientras que la preparación requiere pocos pasos.

Ingredientes

2 naranjas

3 huevos

150 g de almendras molidas

100 g de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

Preparación

Lavar muy bien las naranjas y colocarlas enteras en una olla con abundante agua. Cocinarlas a fuego medio durante aproximadamente 40 minutos, hasta que estén tiernas.

Retirar, dejar enfriar y cortar en trozos. Quitar las semillas y procesar las naranjas hasta obtener una pasta.

En un recipiente, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar.

Agregar la naranja procesada y la ralladura. Mezclar.

Incorporar las almendras molidas y el polvo de hornear. Integrar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en un molde para budín previamente enmantecado o cubierto con papel manteca.

Llevar a horno precalentado a 170 °C durante 40 a 50 minutos. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas húmedas.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

El secreto para que quede bien húmedo

La clave de esta receta está en cocinar previamente las naranjas. Al utilizar la fruta entera, se consigue un sabor intenso y una textura húmeda que diferencia a este pan de los budines tradicionales.

Es importante dejar enfriar las naranjas antes de procesarlas y no retirar la parte blanca en exceso, ya que aporta aroma y humedad.

Para terminar, se puede decorar con azúcar impalpable, almendras fileteadas o un poco de ralladura de naranja.

Este pan es perfecto para cortar en rodajas y acompañar con café, té o mate, y se conserva varios días en un recipiente cerrado.