River podrá incorporar en un plazo de 10 días tras la aprobación de AFA: ¿Cuáles son las opciones?

River pidió una prorroga del mercado de pases y AFA aprobó la solicitud. De esta forma, el Millonario tiene 10 días para sumar un nuevo refuerzo y el puesto apuntado sería el de defensor central.

Este pedido se debe a la grave lesión del juvenil brasileño Giorgio Constantini, que sufrió una rotura de ligamentos y tendrá una larga recuperación, de al menos siete meses. Por eso, River tendrá una extensión y buscará incorporar en la línea defensiva.

Los principales apuntados fueron Francisco Álvarez de Argentinos Juniors y el colombiano Willer Ditta que actualmente juega en el Cruz Azul de México, pero ambas ofertas fueron rechazadas. El Bicho pretende 6 millones de dólares por el 70% del pase del futbolista, pero River no estaría dispuesto a pagar esta cifra.

Álvarez es la primera opción, pero será difícil llegar a un acuerdo con Argentinos.

Con este panorama, el Millonario apuntará a Juan Giménez, defensor de 20 años de Rosario Central. El juvenil viene de recuperarse de una lesión ligamentaria y ya vistió la camiseta de la Selección Argentina en la sub 17 y sub 20. Además, estuvo cerca de irse al futbol europeo, antes de sufrir esta grave lesión.

Giménez es una de las promesas de Central, que no se desprenderá fácil del juvenil.

Aunque cabe aclarar que la llegada de un central dependerá pura y exclusivamente de una posible salida de Lautaro Rivero. El jugador de 22 años no atraviesa su mejor momento futbolístico y está a un paso de seguir su carrera en Emiratos Árabes Unidos.

En este mercado de pases, River hizo una gran inversión económica de aproximadamente 68 millones de dólares y se reforzó con nueve futbolistas: Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borre, Mauro Arambarri, Giovanni González, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa y Thiago Almada.