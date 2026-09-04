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5 comidas fáciles para preparar el fin de semana y resolver varios almuerzos

Cocinar algunas preparaciones durante el fin de semana puede ayudar a ahorrar tiempo durante la semana. Estas cinco opciones son prácticas, rendidoras y fáciles de combinar.

Redacción

Por Redacción

Tuppers de comida casera saludable. Foto ilustrativa.

Tuppers de comida casera saludable. Foto ilustrativa.

El fin de semana puede ser el momento ideal para adelantar algunas comidas y llegar a los días de semana con parte del menú resuelto. No hace falta pasar horas cocinando: con algunas preparaciones simples se pueden armar diferentes platos y conservarlos correctamente.

La idea es elegir recetas que puedan utilizarse de distintas maneras, acompañadas con arroz, verduras, ensaladas, pastas o legumbres.

1. Pollo al horno

Una de las opciones más prácticas es preparar varias porciones de pollo al horno.

Se pueden cocinar pechugas, pata y muslo o incluso un pollo entero con cebolla, zanahoria, morrón y diferentes condimentos.

Una vez frío, el pollo puede desmenuzarse y utilizarse durante la semana para preparar ensaladas, wraps, sandwiches, empanadas o salteados.

2. Salsa de tomate casera

Preparar una buena cantidad de salsa de tomate permite resolver varias comidas rápidamente.

Se puede hacer con tomate triturado, cebolla, ajo, aceite de oliva y condimentos. Una vez lista, se guarda en recipientes individuales y se utiliza para acompañar pastas, arroz, verduras, carnes o preparar una pizza casera.

También se puede congelar en porciones para tenerla lista cuando haga falta.

3. Verduras al horno

Cortar diferentes verduras y cocinarlas juntas es una de las formas más sencillas de adelantar comidas.

Zanahoria, zapallito, berenjena, cebolla, morrón, calabaza y batata funcionan muy bien.

Las verduras asadas pueden servirse como guarnición, incorporarse a una tortilla, mezclarse con arroz o utilizarse para rellenar wraps y tartas.

4. Arroz o quinoa

Otra preparación que permite ahorrar tiempo es cocinar una buena cantidad de arroz o quinoa.

Una vez fría, se puede conservar en la heladera y utilizar como base para diferentes platos.

Con verduras, pollo, huevo, atún o legumbres se puede transformar rápidamente en una comida completa.

5. Carne cocida y desmenuzada

La carne también puede convertirse en una preparación comodín para varios almuerzos.

Una opción es cocinar un corte de carne en olla o al horno hasta que quede tierno y luego desmenuzarlo.

Durante la semana puede utilizarse para tacos, sandwiches, empanadas, tartas, arroz o ensaladas.

Cómo organizar las comidas del fin de semana

No es necesario preparar cinco platos completos. Una estrategia práctica es cocinar dos o tres bases y después combinarlas de diferentes maneras.

Por ejemplo, pollo al horno, verduras asadas y arroz pueden convertirse en un bowl, un relleno para wraps, una ensalada tibia o un salteado.

Lo importante es dejar que las preparaciones se enfríen antes de guardarlas y conservarlas en recipientes cerrados dentro de la heladera. Las porciones que no se vayan a consumir en los próximos días pueden congelarse.

De esta manera, unas pocas horas de cocina durante el fin de semana pueden convertirse en varios almuerzos resueltos y ayudar a evitar las comidas improvisadas durante la semana.


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El fin de semana puede ser el momento ideal para adelantar algunas comidas y llegar a los días de semana con parte del menú resuelto. No hace falta pasar horas cocinando: con algunas preparaciones simples se pueden armar diferentes platos y conservarlos correctamente.

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