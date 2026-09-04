5 comidas fáciles para preparar el fin de semana y resolver varios almuerzos

El fin de semana puede ser el momento ideal para adelantar algunas comidas y llegar a los días de semana con parte del menú resuelto. No hace falta pasar horas cocinando: con algunas preparaciones simples se pueden armar diferentes platos y conservarlos correctamente.

La idea es elegir recetas que puedan utilizarse de distintas maneras, acompañadas con arroz, verduras, ensaladas, pastas o legumbres.

1. Pollo al horno

Una de las opciones más prácticas es preparar varias porciones de pollo al horno.

Se pueden cocinar pechugas, pata y muslo o incluso un pollo entero con cebolla, zanahoria, morrón y diferentes condimentos.

Una vez frío, el pollo puede desmenuzarse y utilizarse durante la semana para preparar ensaladas, wraps, sandwiches, empanadas o salteados.

2. Salsa de tomate casera

Preparar una buena cantidad de salsa de tomate permite resolver varias comidas rápidamente.

Se puede hacer con tomate triturado, cebolla, ajo, aceite de oliva y condimentos. Una vez lista, se guarda en recipientes individuales y se utiliza para acompañar pastas, arroz, verduras, carnes o preparar una pizza casera.

También se puede congelar en porciones para tenerla lista cuando haga falta.

3. Verduras al horno

Cortar diferentes verduras y cocinarlas juntas es una de las formas más sencillas de adelantar comidas.

Zanahoria, zapallito, berenjena, cebolla, morrón, calabaza y batata funcionan muy bien.

Las verduras asadas pueden servirse como guarnición, incorporarse a una tortilla, mezclarse con arroz o utilizarse para rellenar wraps y tartas.

4. Arroz o quinoa

Otra preparación que permite ahorrar tiempo es cocinar una buena cantidad de arroz o quinoa.

Una vez fría, se puede conservar en la heladera y utilizar como base para diferentes platos.

Con verduras, pollo, huevo, atún o legumbres se puede transformar rápidamente en una comida completa.

5. Carne cocida y desmenuzada

La carne también puede convertirse en una preparación comodín para varios almuerzos.

Una opción es cocinar un corte de carne en olla o al horno hasta que quede tierno y luego desmenuzarlo.

Durante la semana puede utilizarse para tacos, sandwiches, empanadas, tartas, arroz o ensaladas.

Cómo organizar las comidas del fin de semana

No es necesario preparar cinco platos completos. Una estrategia práctica es cocinar dos o tres bases y después combinarlas de diferentes maneras.

Por ejemplo, pollo al horno, verduras asadas y arroz pueden convertirse en un bowl, un relleno para wraps, una ensalada tibia o un salteado.

Lo importante es dejar que las preparaciones se enfríen antes de guardarlas y conservarlas en recipientes cerrados dentro de la heladera. Las porciones que no se vayan a consumir en los próximos días pueden congelarse.

De esta manera, unas pocas horas de cocina durante el fin de semana pueden convertirse en varios almuerzos resueltos y ayudar a evitar las comidas improvisadas durante la semana.