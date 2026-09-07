Avena de café para el desayuno: la receta fácil que se prepara en pocos minutos

Si buscás una alternativa diferente para empezar el día, esta avena de café puede convertirse en una de esas recetas que se repiten durante la semana. Combina la cremosidad de la avena con el sabor y aroma del café, y se puede preparar en pocos minutos.

Ingredientes

½ taza de avena arrollada

1 taza de leche

½ taza de café preparado

1 cucharadita de cacao amargo

1 cucharadita de miel o el endulzante que prefieras

½ cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de canela

Banana, nueces o chocolate amargo para decorar, opcional

Cómo preparar la avena de café

1. Calentar los ingredientes

Colocá la leche, el café y la avena en una olla pequeña. Cociná a fuego medio mientras revolvés para evitar que la preparación se pegue.

2. Incorporar el sabor

Cuando la avena comience a espesar, agregá el cacao, la canela y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

3. Endulzar

Retirá del fuego cuando la avena haya alcanzado una textura cremosa y agregá la miel o el endulzante elegido.

4. Servir

Pasá la preparación a un bowl y completá con rodajas de banana, nueces, almendras o unos pequeños trozos de chocolate amargo.

Un desayuno rápido y versátil

La receta se puede adaptar fácilmente según los gustos. Si preferís una textura más líquida, simplemente agregá un poco más de leche. Para una versión más intensa, podés aumentar la cantidad de café o sumar una cucharadita extra de cacao.

También se puede preparar la noche anterior y conservar en la heladera para tener listo el desayuno de la mañana siguiente. Al momento de comerla, alcanza con agregar un poco de leche y mezclar.

La combinación de café, cacao, canela y avena le da un sabor parecido al de un postre, pero con una preparación sencilla y económica.