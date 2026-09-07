Internaron a Mirtha Legrand: cómo se encuentra la diva de los almuerzos

Mirtha Legrand (99) se encuentra internada, por un cuadro de bronquitis, informaron esta mañana en el canal Todo Noticias y diversos medios nacionales. Allegados a la diva de los almuerzos le quitaron gravedad al cuadro, que venía registrando desde el cierre de la semana pasada.

Según trascendió, Mirtha Legrand debió ser ingresada a un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires para permanecer bajo observación continua.

La información también fue confirmada en vivo durante la emisión matutina del programa A la Barbarossa (Telefe) por la panelista Analía Franchín, quien precisó que la medida responde a un protocolo de carácter preventivo dispuesto por su médico de cabecera.

La decisión asistencial sobrevino luego de que el estado gripal, que la obligó a suspender sus grabaciones el último viernes, no mostrara la remisión esperada durante el fin de semana, derivando en un diagnóstico de bronquitis que aconsejó un monitoreo clínico más exhaustivo.

El cuadro de bronquitis y el motivo de la internación de Mirtha Legrand

La hospitalización de la legendaria presentadora busca asegurar un seguimiento exhaustivo de sus parámetros respiratorios en un entorno controlado, evitando posibles complicaciones derivadas de las bajas temperaturas registradas en la región metropolitana.

Según detalló Franchín al aire, el profesional médico a cargo de la salud de Mirtha Legrand recomendó reposo absoluto y supervisión técnica directa: «Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada».

La alarma sobre su condición se había iniciado el viernes 4 de septiembre 2026, cuando la animadora no pudo presentarse a los estudios de filmación de El Trece por amanecer con fuerte congestión y tos persistente.

Dicha ausencia forzó a su nieta, Juana Viale, a tomar las riendas de la conducción de La Noche de Mirtha en doble turno de rodaje. Si bien en un primer momento el entorno familiar confió en que el descanso domiciliario resultaría suficiente para estabilizarla, los especialistas prefirieron profundizar los controles intrahospitalarios para evitar sobrecargas en su aparato respiratorio.

La salud de Mirtha Legrand: los antecedentes médicos de la diva y las precauciones de su equipo de cabecera

La cautela de los facultativos responde de manera directa a los episodios clínicos que la comunicadora transitó, a principios de este año.

En abril pasado, un cuadro viral similar derivó en una severa infección bronquial que requirió esquemas terapéuticos con antibióticos y varias semanas de convalecencia fuera de la pantalla chica, logrando reincorporarse a la conducción recién a mediados de mayo.

Dada la recurrencia de estas afecciones estacionales a su edad, el equipo médico priorizó adelantar cualquier intervención preventiva y garantizar una pronta recuperación antes de autorizar el regreso a sus extensas jornadas de trabajo en el medio audiovisual.