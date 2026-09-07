Panes caseros con masa de pizza: una receta fácil y económica para preparar en pocos pasos

Si tenés masa de pizza en la heladera, no hace falta usarla solamente para preparar una pizza. Con algunos cambios simples podés transformarla en unos panes caseros, tiernos por dentro y dorados por fuera, ideales para acompañar las comidas, preparar sándwiches o disfrutar con un poco de aceite de oliva.

Cómo hacer panes con masa de pizza

La clave está en trabajar la masa de manera sencilla, darle la forma deseada y dejarla levar antes de llevarla al horno. Se pueden hacer panes individuales, pequeños bollitos o incluso una pieza grande para cortar después.

Ingredientes

1 bollo de masa de pizza

1 cucharada de aceite de oliva

Harina, cantidad necesaria

Sal gruesa o en escamas, opcional

Semillas de sésamo, lino o girasol, opcional

Hierbas aromáticas, opcional

Paso a paso

Preparar la masa. Sacar la masa de pizza de la heladera y dejarla reposar unos minutos para que pierda el frío. Dividir. Cortar la masa en porciones del tamaño deseado y formar bollitos con las manos. También se puede dejar una pieza más grande y darle forma de pan. Dejar levar. Colocar los panes sobre una placa previamente aceitada, cubrirlos y dejarlos reposar entre 30 y 60 minutos, hasta que aumenten su volumen. Agregar los detalles. Pintar la superficie con un poco de aceite de oliva. Si se desea, sumar semillas, hierbas aromáticas o un toque de sal gruesa. Hornear. Llevar a un horno precalentado a 200 °C y cocinar durante unos 15 a 25 minutos, dependiendo del tamaño de los panes. Deben quedar dorados en la superficie. Dejar enfriar. Retirar del horno y esperar unos minutos antes de cortarlos para que la miga termine de asentarse.

Una receta para aprovechar la masa de pizza

Estos panes pueden prepararse con prácticamente cualquier masa de pizza casera. Si la masa ya está fermentada y lista para cocinar, el resultado será más aireado; si se busca una miga más esponjosa, es importante respetar el tiempo de reposo antes del horneado.

También se pueden saborizar. A la masa se le puede incorporar ajo picado, orégano, romero, queso rallado o aceitunas antes de formar los panes.

Son ideales para acompañar sopas, guisos y ensaladas, pero también para preparar tostadas o sándwiches caseros.