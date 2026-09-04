Rollitos de zucchini: la receta fácil y saludable que se prepara en pocos minutos

El zucchini es uno de esos vegetales que permiten preparar platos ricos sin demasiadas complicaciones. En esta receta se transforma en unos rollitos rellenos, fáciles de preparar y con una presentación que los convierte en una alternativa perfecta incluso para una comida especial.

La preparación consiste en cortar el zucchini en láminas finas, dorarlas apenas y rellenarlas con una mezcla cremosa. Después se enrollan y se llevan unos minutos al horno para que el queso se derrita y los sabores se integren.

Ingredientes

2 zucchinis grandes

200 g de queso crema

150 g de ricota

100 g de queso mozzarella

1 diente de ajo

2 cucharadas de queso rallado

Perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Preparación

Lavar bien los zucchinis y cortarlos longitudinalmente en láminas finas, utilizando un cuchillo bien afilado o una mandolina.

Calentar una sartén o plancha con unas gotas de aceite de oliva y cocinar las láminas de zucchini durante uno o dos minutos por cada lado. La idea es que queden flexibles, pero sin desarmarse.

Para preparar el relleno, mezclar en un recipiente la ricota, el queso crema, el ajo picado, el queso rallado y el perejil. Condimentar con sal y pimienta.

Extender cada lámina de zucchini y colocar una pequeña cantidad de relleno en uno de los extremos. Enrollar con cuidado hasta formar los rollitos.

Acomodarlos en una fuente para horno previamente aceitada y colocar por encima la mozzarella.

Llevar a horno precalentado a temperatura media durante unos 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y ligeramente dorado.

Retirar y terminar con un poco de perejil fresco.

Una receta que admite muchas variantes

Una de las ventajas de estos rollitos es que se pueden adaptar fácilmente a los ingredientes disponibles en casa. El relleno puede prepararse con pollo desmenuzado, espinaca, champiñones, atún o incluso diferentes tipos de queso.

También se pueden servir acompañados de una salsa de tomate casera o una ensalada fresca para completar el plato.