Entre los productos que ganan protagonismo en la limpieza del hogar se encuentra el percarbonato de sodio, un compuesto que permite eliminar manchas difíciles, recuperar la blancura de los textiles y limpiar diferentes superficies.

Aunque suele confundirse con el bicarbonato de sodio, tiene una composición diferente y un mayor poder oxidante.

Su versatilidad lo convierte en una alternativa a los blanqueadores con cloro para determinadas tareas domésticas.

Qué es el percarbonato de sodio y cómo funciona

El percarbonato de sodio es un compuesto que, al entrar en contacto con el agua, libera carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno, conocido popularmente como agua oxigenada.

Este proceso genera una acción oxidante que ayuda a descomponer las manchas orgánicas, eliminar determinados olores y recuperar la blancura de los tejidos.

También se lo conoce como blanqueador de oxígeno activo y suele formar parte de la composición de numerosos productos de limpieza.

Su acción generalmente resulta más efectiva con agua tibia o caliente, siempre que los materiales que se quieran limpiar admitan esas temperaturas.

Los siete usos del percarbonato de sodio en el hogar

1. Recuperar la blancura de la ropa

Es especialmente útil para lavar prendas blancas que adquirieron una tonalidad amarillenta o grisácea con el paso del tiempo.

Se puede incorporar al lavado siguiendo las cantidades indicadas por el fabricante.

2. Eliminar manchas difíciles

Su acción oxidante ayuda a remover manchas de café, té, vino, transpiración y restos de alimentos en tejidos compatibles.

3. Blanquear toallas y sábanas

Permite recuperar el aspecto de los textiles blancos y combatir los olores que pueden permanecer después del lavado habitual.

4. Limpiar las juntas de los azulejos

Disuelto en agua tibia, puede ayudar a desprender la suciedad acumulada entre los cerámicos del baño y la cocina, siempre que las superficies sean compatibles.

5. Eliminar manchas de tazas

Resulta útil para remover las marcas oscuras que dejan el café y el té en tazas de cerámica esmaltada. Después de utilizarlo, es fundamental enjuagar abundantemente.

6. Limpiar repasadores y trapos de cocina

Ayuda a eliminar restos de suciedad orgánica y malos olores acumulados durante el uso cotidiano.

7. Limpiar recipientes de plástico

Puede utilizarse en recipientes compatibles para remover determinadas manchas de alimentos y olores persistentes. Es importante enjuagarlos completamente antes de volver a utilizarlos.

Cómo utilizar el percarbonato de sodio para blanquear la ropa

Para recuperar la blancura de las prendas se puede realizar un remojo previo al lavado.

Preparar un recipiente con agua tibia.

Incorporar la cantidad de percarbonato indicada en el envase.

Introducir las prendas blancas compatibles.

Dejar actuar durante el tiempo recomendado por el fabricante.

Enjuagar y lavar normalmente.

Antes de utilizarlo, es importante revisar las etiquetas de los textiles para comprobar que admitan blanqueadores sin cloro.

Qué diferencia hay entre el bicarbonato y el percarbonato de sodio

Aunque sus nombres son similares, ambos productos tienen propiedades diferentes.

El bicarbonato de sodio se utiliza principalmente para neutralizar olores y realizar tareas de limpieza suave.

El percarbonato de sodio, en cambio, tiene una acción oxidante que lo convierte en un producto más adecuado para eliminar manchas orgánicas y blanquear determinados materiales.

No son intercambiables en todas las tareas de limpieza.

Qué superficies no se deben limpiar con percarbonato de sodio

A pesar de sus múltiples aplicaciones, no es un producto adecuado para todos los materiales.

Se recomienda evitar su utilización sobre:

Lana y seda.

Cuero.

Aluminio.

Madera sin tratar.

Superficies delicadas o barnizadas.

Prendas de colores que no sean resistentes al blanqueamiento.

También es importante no mezclarlo con lavandina, vinagre, amoníaco ni otros productos de limpieza.

Se aconseja utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, no inhalar el polvo y mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas.

Una vez disuelto en agua, no debe almacenarse en recipientes herméticamente cerrados, ya que libera oxígeno y puede generar presión.

Utilizado correctamente, el percarbonato de sodio puede convertirse en un aliado práctico para resolver diferentes tareas de limpieza sin recurrir necesariamente a blanqueadores con cloro.