Si hay una combinación de sabores que nunca falla en la pastelería, es la del chocolate con la naranja. Y cuando se suma el dulce de leche, el resultado es una tentación difícil de resistir.

Los alfajores caseros de cacao y naranja son una alternativa a los tradicionales de maicena, ideales para acompañar el mate, el café o compartir en una merienda familiar.

Según la receta del canal Recetas Materas, publicada por A24, la preparación rinde aproximadamente 30 unidades, dependiendo del tamaño de las tapas.

Ingredientes para preparar alfajores de cacao y naranja

Para la masa

220 gramos de harina leudante.

30 gramos de cacao amargo.

100 gramos de manteca a temperatura ambiente.

90 gramos de azúcar.

1 huevo.

2 cucharadas de miel.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de una naranja.

1 pizca de sal.

¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio.

Para el relleno y la cobertura

500 gramos de dulce de leche repostero.

Chocolate blanco o semiamargo, opcional.

Azúcar impalpable o glasé, opcional.

Cómo hacer alfajores de cacao, naranja y dulce de leche, paso a paso

Batir la manteca con el azúcar hasta conseguir una consistencia cremosa. Añadir el huevo, la miel, la vainilla y la ralladura de naranja. Tamizar los ingredientes secos e incorporarlos a la mezcla. Formar una masa uniforme, sin trabajarla excesivamente. Cubrirla y refrigerarla durante dos horas como mínimo. Estirarla hasta conseguir un espesor de dos a tres milímetros y cortar las tapas. Hornear a 180 °C durante unos 15 minutos. Una vez frías, unirlas de a pares con dulce de leche repostero. Decorar con chocolate, glasé o azúcar impalpable.

El secreto para que los alfajores caseros queden tiernos

Uno de los trucos para conseguir una textura irresistible es prepararlos entre 24 y 48 horas antes de consumirlos.

Durante ese período, las tapas absorben parte de la humedad del relleno y adquieren una consistencia más suave.

También es importante evitar una cocción excesiva y esperar a que las tapas se enfríen antes de rellenarlas.

La combinación del aroma cítrico de la naranja, la intensidad del cacao y la cremosidad del dulce de leche convierte a estos alfajores en una opción ideal para renovar las meriendas caseras.