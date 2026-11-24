Diciembre de 2026 contará con dos feriados nacionales y una jornada con fines turísticos que habilitarán dos fines de semana largos antes del cierre del año. El esquema permitirá encadenar hasta cuatro días consecutivos de descanso, del sábado 5 al martes 8, aunque no alcanzará por igual a todos los trabajadores.

La combinación de la primera semana dará lugar a un descanso extendido entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre para quienes no deban prestar tareas el lunes. Más adelante, la Navidad caerá viernes y conformará un fin de semana largo de tres días, del 25 al 27 de diciembre, para quienes no trabajen los sábados.

El cronograma confirmado de diciembre 2026

El calendario oficial de diciembre combina feriados nacionales inamovibles con un día no laborable puente que reordena la actividad de la primera quincena. A diferencia de los feriados trasladables, estas fechas mantienen su posición en el mes y marcan dos cortes bien definidos antes de fin de año.

El cronograma se vuelve clave en la recta final del año tanto para la organización laboral y familiar como para el movimiento turístico, comercial y de servicios, en un mes que habitualmente concentra balances de fin de año y viajes cortos.

El primer bloque de descanso se concentra al inicio del mes y el segundo coincide con la celebración navideña de fin de semana. El detalle de las jornadas previstas es el siguiente:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.

Por qué el descanso de cuatro días no es para todos

La diferencia clave radica en el estatus jurídico de cada jornada, que define tanto la facultad del empleador para exigir actividad como el cálculo de las remuneraciones. En particular, el lunes puente no opera igual que un feriado nacional en el ámbito privado, lo que genera escenarios distintos según el rubro y la modalidad de trabajo.

Antes de planificar viajes o cierres administrativos, conviene revisar cómo impacta cada fecha en el pago de haberes y en la obligación de asistir: