Con la llegada de diciembre, muchas personas buscan renovar las energías del hogar y atraer nuevas oportunidades económicas. Entre las prácticas populares asociadas con el Feng Shui, se destaca un curioso ritual que combina un billete de dólar con un vaso de lentejas.

Según publicó El Cronista, esta práctica tiene como objetivo simbólico atraer la prosperidad y comenzar un nuevo mes con energías renovadas.

No requiere grandes preparativos y puede realizarse con elementos que habitualmente se encuentran en casa.

Qué significa poner un dólar en un vaso de lentejas

Dentro de las creencias populares vinculadas con el Feng Shui, las lentejas representan el sustento, la abundancia y la prosperidad.

Por su parte, el billete simboliza la estabilidad económica, el crecimiento financiero y las oportunidades materiales.

La combinación de ambos elementos busca representar el deseo de que los recursos se multipliquen y que nunca falte el alimento en el hogar.

El ritual también invita a establecer nuevas intenciones económicas y dejar atrás las preocupaciones del mes que termina.

Cómo realizar el ritual del dólar y las lentejas, paso a paso

Para llevar adelante esta práctica se necesitan solamente tres elementos:

Un vaso de vidrio transparente.

Un puñado de lentejas crudas.

Un billete de dólar de cualquier denominación.

El procedimiento consiste en colocar las lentejas dentro del vaso, doblar el billete e introducirlo entre los granos.

Luego, se debe ubicar el recipiente en un espacio visible del hogar y mantenerlo allí hasta la medianoche.

Durante la preparación, se pueden visualizar los objetivos económicos que se desean alcanzar durante el próximo mes.

Cuándo realizar el ritual para atraer abundancia en diciembre

La recomendación es llevar adelante esta práctica antes de que finalice el mes.

Por eso, el lunes 30 de noviembre es una fecha propicia, según esta creencia, para realizar el ritual y recibir diciembre con nuevas intenciones.

La llegada del último mes del año también representa una oportunidad para reflexionar sobre los objetivos alcanzados, agradecer lo recibido y establecer nuevas metas.

Aunque no existe evidencia científica de que estos rituales permitan atraer dinero, pueden funcionar como un gesto simbólico de renovación personal.

La organización financiera, el ahorro y la planificación siguen siendo herramientas fundamentales para alcanzar una mayor estabilidad económica.