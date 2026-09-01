Pizza de papa: la receta fácil y económica que se hace sin masa

La pizza no siempre necesita una masa de harina. Las papas pueden convertirse en una base dorada y firme que funciona muy bien para sumar salsa, queso y los ingredientes que más gustan en casa.

Esta preparación también es una buena alternativa cuando quedan papas cocidas o cuando se busca una comida económica con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes

4 papas medianas

1 huevo

2 cucharadas de harina

½ taza de queso rallado

200 gramos de muzzarella

½ taza de salsa de tomate

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta a gusto

Aceite, cantidad necesaria

Tomate, aceitunas o jamón, opcional

Cómo hacer pizza de papa

1. Preparar las papas

Pelar las papas y cocinarlas en abundante agua hasta que estén tiernas. Escurrirlas y hacer un puré mientras todavía están calientes.

Dejar entibiar y agregar el huevo, la harina y el queso rallado. Condimentar con sal y pimienta y mezclar hasta conseguir una preparación uniforme.

2. Formar la base

Aceitar una fuente para horno y distribuir el puré formando una base de aproximadamente un centímetro de espesor.

Presionar bien con una cuchara para que quede compacta y pareja.

3. Cocinar la base

Llevar a un horno precalentado a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que la superficie comience a dorarse y la base esté firme.

Retirar del horno y cubrir con la salsa de tomate.

4. Agregar el queso

Distribuir la muzzarella por encima y sumar los ingredientes elegidos. Espolvorear con orégano.

Volver a llevar al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y gratinado.

El secreto para que la base quede firme

Para evitar que la pizza de papa quede demasiado blanda, es importante no excederse con la cantidad de agua durante la cocción de las papas.

También ayuda dejar que el puré pierda un poco de temperatura antes de agregar el huevo y la harina. La base debe quedar compacta antes de llevarla al horno.

Una receta para adaptar con lo que hay en casa

La pizza de papa admite prácticamente cualquier combinación. Se puede preparar con cebolla, morrón, choclo, champiñones, jamón, aceitunas o diferentes tipos de queso.

También es una buena manera de aprovechar papas cocidas que hayan quedado de otra comida y convertirlas en un plato completamente diferente.