PSJ Cobre Mendocino cerró un acuerdo para comprar una planta de procesamiento a una compañía finlandesa

PSJ Cobre Mendocino (Proyecto San Jorge) firmó un acuerdo preliminar con la finlandesa Metso Corporation para adquirir su planta de procesamiento de mineral. Se trata de un componente central para la futura operación minera que se desarrollará en la localidad de Uspallata, en Mendoza.

Según expresaron desde PSJ, el convenio permite avanzar en la definición de equipamiento esencial para la futura construcción y, al mismo tiempo, incorporar al proyecto tecnología de punta respaldada por la experiencia de una compañía con amplia trayectoria internacional en la industria minera.

Metso Corporation es uno de los referentes globales en tecnologías, equipamiento y soluciones para el procesamiento de minerales. Cuenta con presencia en cerca de 50 países y aproximadamente 18.000 profesionales, y posee una extensa experiencia en procesos de trituración, molienda, flotación y filtración, con participación en importantes proyectos de cobre y otros minerales alrededor del mundo.

El convenio permite avanzar en la definición de equipamiento esencial para la futura construcción. Foto: gentileza.

Fabián Gregorio, presidente de PSJ Cobre Mendocino, expresó que «la incorporación de Metso como proveedor estratégico constituye un avance significativo para PSJ», y que eso «fortalece el desarrollo técnico del proyecto mediante la integración de tecnología de reconocimiento internacional, con foco en la eficiencia operativa, la optimización del uso del agua y el cumplimiento de los más altos estándares de la industria minera».

La firma del acuerdo preliminar también contó con la participación de Enrique Gatti y Pavel Ermolaeff, inversores del proyecto; Marcelo Avecilla, CEO de PSJ Cobre Mendocino; y representantes de Metso: Fernando Samanez, vicepresidente de Ventas de Minerales para Sudamérica; Hannele Vuorimies, vicepresidenta de Ventas Globales de Soluciones; Einari Ojala, director de Soluciones de Planta; Felipe Viguera, director de Desarrollo de Negocios EPCM para Minerales; Gabriel Peroni, gerente senior de Desarrollo de Negocios; y Tatu Vierma, ingeniero jefe senior de Mecánica y Estructuras de Planta.

Qué contempla el acuerdo entre PSJ y Metso

La colaboración entre ambas partes contempla el suministro integral de la planta de procesamiento, incluyendo equipamiento para las diferentes etapas del tratamiento del mineral.

Entre las principales innovaciones se destaca la incorporación del filtrado de colas, una tecnología que permitirá, por un lado, reducir la humedad del material resultante, y por otro, recuperar una mayor proporción del agua utilizada durante el procesamiento para luego reincorporarla al circuito productivo.

La mejora apunta a evolucionar el diseño técnico de PSJ y fortalecer el esquema de gestión eficiente del recurso hídrico previsto para la futura operación.

A partir de esta optimización, el proyecto también podrá alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 42.000 toneladas diarias de mineral, manteniendo el requerimiento de 141 litros por segundo de agua ya aprobado, así como la disposición general de las instalaciones y la superficie evaluada y aprobada.

El sistema permitirá obtener colas filtradas con un mayor contenido de sólidos, facilitando su compactación, manejo y disposición. El diseño del depósito fue desarrollado por Knight Piésold, consultora internacional especializada en ingeniería de depósitos de relaves, estabilidad geotécnica, monitoreo operacional y cierre de instalaciones mineras.