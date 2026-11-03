Un viaje en tren por la Patagonia reunió a estudiantes de dos localidades para aprender y hacer amigos

El viaje en tren fue mucho más que una salida escolar para los estudiantes de séptimo grado de la Escuela 3 de San Javier. Por primera vez, los chicos participaron del Vagón Educativo de Tren Patagónico y viajaron hasta Ingeniero Jacobacci para conocer a alumnos de la Escuela 134, con quienes ya habían comenzado a intercambiar experiencias a la distancia.

La expectativa por subir al tren estuvo presente desde el comienzo. Entre los deseos de los estudiantes aparecieron las ganas de divertirse, conocer nuevos lugares, descubrir paisajes y hacer nuevas amistades. Para algunos, además, significó la posibilidad de viajar en tren por primera vez.

Pero el encuentro comenzó mucho antes de emprender el recorrido. A través de cartas, videos e investigaciones, los alumnos de ambas escuelas fueron construyendo un vínculo y conociendo cómo es la vida cotidiana en cada localidad.

«Nos contamos cómo es la vida en San Javier y ellos nos contaron cómo es su vida también en Ingeniero Jacobacci«, explicó Juan, maestro de séptimo grado de la Escuela 3. Ahora, ese intercambio se convirtió en una experiencia compartida cara a cara.

Un encuentro que comenzó a la distancia

«Están re entusiasmados», contó Karina, vicedirectora de la institución, al describir cómo vivieron los chicos los momentos previos al viaje.

Durante la estadía, los estudiantes comparten actividades y conocen la escuela que los recibe. La propuesta apunta a fortalecer los vínculos entre chicos de distintas localidades, promover la autonomía y generar nuevas experiencias de aprendizaje.

Para los docentes, el recorrido también representa una oportunidad de acercar los contenidos escolares a situaciones concretas. Karina destacó la importancia de conocer directamente los lugares y señaló que este tipo de experiencias permite complementar lo trabajado en clase sobre geografía, economía y las características de las distintas localidades de Río Negro.

Más de 1.000 estudiantes viajarán en el Vagón Educativo

El Vagón Educativo de Tren Patagónico permite que alumnos de escuelas públicas de Río Negro realicen viajes de estudio y conozcan diferentes puntos de la provincia.

El programa se desarrolla durante septiembre, octubre y noviembre. En ese período, se estima que más de 1.000 estudiantes de nivel primario y secundario participarán de las distintas salidas educativas.

La Escuela 3 de San Javier es una de las instituciones que se sumaron a la propuesta. El establecimiento ya había iniciado el proyecto el año pasado y ahora lo retomó con la intención de darle continuidad para las próximas promociones de séptimo grado.