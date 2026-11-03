Río Negro prepara más de 40 mil cajas navideñas para familias vulnerables

La provincia prepará más de 40 mil cajas navideñas para familias vulnerables de Río Negro. Foto: ilustrativa

El Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro abrió una licitación pública para adquirir 40.000 módulos navideños destinados a familias en situación de vulnerabilidad por un total de $952 millones.

El presupuesto oficial superá los US$600 mil dólares, de acuerdo a lo cotizado a la fecha por el Banco Nación y abarcará once productos festivos básicos como budín, pan dulce y turrones que serán entregados en diez localidades.

¿Qué productos incluirán las cajas este año y a quienes va dirigida?

Cada módulo contará con once productos, incluyendo un pan dulce familiar, dos budines, garrapiñadas, maní con chocolate, turrones, un cóctel de frutas y un postre a base de maní dirigidos a familias rionegrinas de escasos recursos.

La entrega se realizará en diez depósitos del Ministerio de Desarrollo Humano con dependencias en Allen, Choele Choel, Cipolletti, El Bolsón, Roca, San Antonio, Bariloche, Sierra Grande, Viedma y Regina, y tendrá un plazo de entrega de tres días desde la recepción de la orden de compra.

De acuerdo al pliego, los 440 mil alimentos deberán cumplir con el Código Alimentario Argentino, estar envasados y conservarse en condiciones adecuadas, quedando a cargo de la Subsecretaría de Compras y Suministros.

Mientras que la licitación está prevista para el 6 de noviembre a las 10:30 en la oficina de Álvaro Barros 855, ubicada en la capital provincial.