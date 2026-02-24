Por qué recomiendan poner sal gruesa con agua en la puerta de casa, según el Feng Shui

La puerta de ingreso es uno de los espacios más importantes de cualquier casa. No solo es el acceso físico al hogar, sino también el punto por donde, según distintas corrientes energéticas, puede circular tanto energía positiva como negativa. Por eso, muchas personas buscan mantener este sector en armonía para favorecer el bienestar general. En ese contexto, se volvió cada vez más habitual colocar sal gruesa mezclada con agua en la entrada, una práctica que despertó la explicación de especialistas en Feng Shui.

Dentro de esta filosofía milenaria, la puerta principal cumple un rol clave: es el “portal” por el que ingresa el chi, la energía vital que influye en quienes habitan el espacio. Si ese flujo se ve alterado por tensiones, desorden o acumulación de energías densas, puede impactar en el clima del hogar. Por eso, se recomienda prestar especial atención a su limpieza y protección.

Entre los rituales más difundidos se encuentra el uso de sal gruesa. Aunque es un ingrediente habitual en la cocina, también se le atribuyen propiedades energéticas. Al combinarla con agua y colocarla cerca del umbral, se busca potenciar sus efectos purificadores.

Por qué recomiendan poner sal gruesa con agua en la puerta, según expertos

La sal se utiliza desde hace años para limpiar superficies, absorber humedad y neutralizar olores. Pero además, en el plano simbólico, se considera que ayuda a absorber energías negativas que podrían ingresar al hogar. Estos son algunos de los motivos que explican su uso:

Limpieza del umbral: la sal posee un efecto abrasivo y propiedades desinfectantes naturales, lo que contribuye a mantener el área más higienizada.

la sal posee un efecto abrasivo y propiedades desinfectantes naturales, lo que contribuye a mantener el área más higienizada. Absorción de humedad: es útil en días lluviosos o ambientes húmedos, ya que ayuda a mantener la entrada más seca.

es útil en días lluviosos o ambientes húmedos, ya que ayuda a mantener la entrada más seca. Renovación energética: esparcir sal gruesa en la puerta o colocar un recipiente con agua y sal simboliza la eliminación de energías densas y la apertura a nuevas vibraciones positivas.

Más allá de las creencias, mantener la puerta de ingreso limpia, ordenada y bien iluminada es una de las recomendaciones centrales del Feng Shui para favorecer una sensación de equilibrio y armonía en el hogar.