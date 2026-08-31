Prohibieron la venta de los populares juguetes «squishy» en Argentina: cuáles son y por qué

El Gobierno nacional prohibió de forma directa la importación, fabricación, distribución y venta de determinados juguetes blandos antiestrés, conocidos popularmente como “squishy” o “squeeze toy”, al detectar que representan un riesgo potencial para la salud de los chicos por la liberación de sustancias químicas peligrosas.

La decisión quedó oficializada este lunes a través de la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada en el Boletín Oficial, y rige de manera inmediata en todo el territorio argentino.

Cuáles son los modelos alcanzados por la prohibición

La normativa pone la lupa sobre artículos de textura suave y elástica que proliferaron en el mercado en los últimos meses sin los controles correspondientes. La restricción alcanza puntualmente a:

Diseños específicos: modelos con formas de alimentos como gyozas, dumplings y figuras similares de masa blanda.

modelos con formas de alimentos como y figuras similares de masa blanda. Locales físicos y digitales: la prohibición abarca a comercios a la calle, showrooms, plataformas de comercio electrónico (e-commerce) y ventas a través de redes sociales.

la prohibición abarca a comercios a la calle, showrooms, plataformas de comercio electrónico (e-commerce) y ventas a través de redes sociales. Cadena de retiro: fabricantes, importadores y comercios deberán retirar de forma obligatoria el stock de circulación para proceder a su destrucción o descarte seguro.

La excepción: qué productos sí se pueden comercializar

Desde el organismo gubernamental aclararon que la medida no busca erradicar la totalidad de los juguetes de estimulación sensorial, sino frenar la circulación de mercadería ilegal o no probada.

Quedan exceptuados de la prohibición únicamente aquellos lotes que cuenten con la declaración de conformidad oficial y las certificaciones técnicas que acrediten la inocuidad de sus materiales y el cumplimiento con las normas de seguridad de juguetes vigentes en la Argentina.