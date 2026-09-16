Gran Hermano 2026: a qué hora es la final, cómo votar, quiénes son las finalistas y qué premios recibirán

Gran Herman llegó a su final, hoy se conoce a la gran ganadora.

Esta noche se definirá a la nueva ganadora de Gran Hermano 2026. La edición Generación Dorada llegará a su fin tras 205 días de competencia. La gran novedad de esta temporada es que, por primera vez en años, el premio mayor estará en juego exclusivamente entre dos mujeres, quienes buscarán consagrarse a través del voto del público.

A qué hora es la final de Gran Hermano 2026 y cómo votar

La gran final de Gran Hermano se transmitirá este miércoles 16 de septiembre a las 22:15 (hora argentina), al término de la programación de Popstars.

El evento se emitirá en vivo por la pantalla de Telefe y se extenderá hasta la medianoche, momento en el que se apagará la luz del hogar que albergó a 43 participantes durante esta temporada.

Tras casi siete meses de convivencia, el público elegirá entre dos personalidades antagónicas que se enfrentaron constantemente. El tercer puesto fue para Charlotte Caniggia, quien el lunes pasado obtuvo el 10,7% de los votos.

Cabe recordar que la definición es con voto positivo, por lo que se elije al candidato que se desea consagrar. Si querés participar, podés hacerlo de las siguientes maneras:

Por SMS : Enviá un mensaje de texto al número 9009 con la palabra GH. Luego recibís la consulta del sistema y respondés con el nombre de la finalista y la palabra SI para confirmar el voto.

: Enviá un mensaje de texto al número 9009 con la palabra GH. Luego recibís la consulta del sistema y respondés con el nombre de la finalista y la palabra SI para confirmar el voto. Por QR: Escaneando el código QR que aparece de manera continua en la pantalla de Telefe durante la transmisión en vivo.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano

Las dos finalistas de Gran Hermano, Generación Dorada, son: Solange Abraham y Yisela Paola Pintos.

Solange Abraham, de 37 años: la participante ya había pasado por la casa en 2011, en ese entonces tenía 22, era chef y soñaba con ser vedette.

Quedó quinta, tras 126 días y fue la mujer que más tiempo permaneció en aquella edición.

Volvió 15 años después con un cambio estético marcado y un rol de “villana” que la llevó a chocar con casi todos los grupos.

Solange Abraham

Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio: es humorista de stand-up uruguaya, madre y creadora de contenido.

Ingresó definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”.

Se fue temporariamente por la salud de su madre y reingresó por repechaje con el 35,6% de los votos. Lideró uno de los grupos más fuertes de la casa.

Yisela Paola Pintos

Será la primera vez que una mujer gane Gran Hermano Argentina desde Marianela Mirra, en 2007.

Gran Hermano 2026: qué premios recibirán

Santiago del Moro anunció que los premios que recibirán las participantes serán los siguientes:

Primer lugar: 70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo del orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.

Segundo lugar: 20 millones de pesos y una vivienda.

Tercera posición (Charlotte Caniggia): 10 millones de pesos.

A diferencia de ediciones anteriores, no se descontarán los días que las finalistas estuvieron fuera de la casa.